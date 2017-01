Polémica por recortes en el PAMI

El titular del organismo, Carlos Regazzoni, anunció que no habrá más remedios gratuitos para los jubilados que cobren más de $8.500, tengan un auto de menos de diez años o más de una propiedad. Especialistas y opositores salieron a cuestionar el recorte del Gobierno nacional

El exdirector del Banco Central, Aldo Pignanelli, y el defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se pronunciaron en contra de la decisión del Gobierno de modificar los criterios para la cobertura total de los medicamentos de los afiliados al Plan de Asistencia Médica Integral (PAMI). Pignanelli calificó esta idea como “terrible” y como una “vergüenza”, señalando que argumentar que el sistema no es justo o transparente “no puede ser una excusa” para recortar el pago de medicamentos.

Para Pignanelli los nuevos criterios que se fijaron en el organismo para la cobertura al 100 por ciento de los medicamentos son un error, los cuales desde ahora excluyen a quienes posean prepaga, autos de menos de 10 años (con la excepción de aquellos que tengan un certificado de discapacidad), más de un inmueble, embarcaciones o aeronaves y cobren más de $8.500.

A partir del anuncio de Carlos Regazzoni, director de la obra social, el régimen cambiará, muchos jubilados dejarán de recibir los medicamentos de manera gratuita y el Estado se ahorrará alrededor de $1.600 millones por año. En este sentido, el asesor de Sergio Massa objetó la medida diciendo que “el PAMI tiene excedente financiero” y es “acreedor en más de 1.000 millones de dólares del Estado”, lo que no explica, para el economista, el ajuste en la cobertura.

“El PAMI hace años que le viene prestando al Tesoro Nacional dinero, inclusive en estos momentos, y después no tenemos dinero para pagar a las farmacias”, aseguró. “Hay gente que dice bueno, voy a utilizar el beneficio del PAMI para algún medicamento que me puedan entregar gratis o con descuentos. Pero eso es un derecho adquirido” que ahora Regazzoni eliminó, cuestionó Pignanelli.

“Se genera angustia” enlos jubilados

Ante la controvertida decisión del Gobierno también habló Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad, advirtiendo sobre los “negociados” en torno a los medicamentos. “Seguro hay irregularidades y negociados, pero esto genera un estado de angustia” en los jubilados y “alerta”, aseguró. La confirmación de que se limitará la entrega de remedios merece, para Semino, “una discusión más amplia”.

“Lo que se está desenmascarando es un problema histórico que es estructural, que hay que modificar, que sí le hace perder mucha plata al Instituto (Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) y regula el mercado de los medicamentos en la Argentina”, advirtió el abogado y gerontólogo.

El negociado que se está descubriendo, según Semino, implica que “desde el 97 está el mismo contrato y que las tres grandes cámaras (que nuclean a las farmacias prestadoras del PAMI) financian a la política en diversas proporciones en años electorales”, afirmó.

Si no hay acuerdo, farmacias dejarán de atender con PAMI

El titular de PAMI a nivel nacional, Carlos Regazzoni, debe dialogar con laboratorios y farmacias para definir el nuevo convenio que comenzaría a ponerse en práctica a partir del 1º de febrero. De no haber acuerdo, peligra la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados. La deuda actual del Instituto con el sector es de $1.700 millones.

“En estas condiciones, en 2017 no se van a dispensar medicamentos a PAMI, no creemos que se pueda sostener más esta situación”, dijo días atrás María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFa). En este sentido, aclaró que “la prestación no la van a tener, no porque se trate de una medida de fuerza, sino porque el farmacéutico no va a poder comprar los medicamentos”.

“Nos ha pasado muchas veces que Regazzoni dice yo ya pagué y el dinero no llega a las farmacias”, mencionó la presidenta de CoFa. La mesa de discusión se conforma, además de por la CoFa, por la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (Facaf), la Federación Farmacéutica de la República Argentina y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. La crisis entre PAMI y las farmacias viene desde 2015, cuando la obra social empezó a restringir los pagos.

En diciembre pasado, las farmacias suspendieron la atención al organismo tras denunciar que el Instituto no cumplió con sus compromisos de pago, pero se llegó a un principio de acuerdo que estableció mantener el servicio activo hasta el 31 de enero. “Con esta situación, se lo dijimos, a partir de febrero no va a haber red de dispensa. Ya pasamos todo un 2016 de sobresaltos y no creemos que se pueda sostener más esto”, aclaró Reinoso.

¿Quién dejará de recibir medicamentos gratis?

-Los jubilados o pensionados que cobren más de $8.500

-Quienes tengan más de una propiedad

-Quienes tengan un auto de menos de 10 años

-Quienes posean embarcaciones o aeronaves

-Quienes posean medicina prepaga

¿Habrá excepciones?

-Quedarán eximidos los jubilados que, mediante un informe de vulnerabilidad sociosanitaria y la revalidación médica, prueben que los remedios les demandan el 5% de sus ingresos

-Quienes ya posean tarifa social de los servicios públicos

- Quienes corren riesgo de muerte y necesitan de los fármacos de manera imprescindible, como en casos de pacientes oncológicos, con HIV, en espera de transplantes, entre otras