Vecinos de Arturo Seguí denuncian que fueron estafados por Victoria Tolosa Paz











Los habitantes del barrio acusan a quien fue funcionaria provincial de engañarlos en su papel de intermediaria en la escrituración de terrenos. Habría cobrado una importante suma de dinero sin completar los trámites correspondientes, dejando a sectores humildes a la deriva

Una gran cantidad de familias que habitan en la localidad de Arturo Seguí denuncian haber sido estafadas por Victoria Tolosa Paz, quien presentándose como subsecretaria de Urbanismo Social de la Provincia de Buenos Aires habría cobrado 180.000 dólares por la promesa de subdividir y escriturar los terrenos correspondientes a cuatro manzanas, pero dicha operación nunca se concretó.

De acuerdo al testimonio de los vecinos damnificados, Tolosa Paz se presentó en el barrio en el año 2009 con dos de las tres bisnietas y herederas de la propietaria de los terrenos. Allí, prometió a los vecinos regularizar la situación de las tierras, así como conectar los servicios públicos, principalmente el tendido de luz y el agua. Así, las familias firmaron un boleto de compraventa en el que se establecía la venta de las mismas y se detallaba la subdivisión de las parcelas.

El pago fue acordado en US$ 45.000 por manzana, dividido en tramos de US$ 11.250. La primera entrega, de acuerdo a lo registrado en el documento firmado, se realizó el 11 de octubre de 2011; la segunda, el 12 de diciembre de 2011; la tercera cuota tuvo fecha el 10 de diciembre de 2012; y la cuarta, el 12 de diciembre del mismo año.

Pese a presentarse como funcionaria pública (su sello la sindica como subsecretaria de Urbanismo Social, dentro de la Secretaría de Espacio Público de la Provincia de Buenos Aires), los vecinos dijeron a este medio que una de las cuotas “era para ella”.

Tras haber concluido los pagos, los habitantes del barrio esperaron que se finalizaran los trámites correspondientes. Pero Victoria Tolosa Paz nunca más se presentó en el lugar, no respondió a los llamados y tanto la subdivisión como la escrituración jamás se concretaron.

Tampoco se instalaron los servicios que se habían prometido, con lo cual a la estafa en términos legales se suman los riesgos a los que están expuestos los vecinos por las humildes condiciones de vida, principalmente para los más pequeños.

Sin explicaciones

En más de una ocasión algunos de los frentistas se cruzaron circunstancialmente con Tolosa Paz, quien no supo qué responderles y adujo que los habitantes de la zona no tenían voluntad de organizarse.

Damián Fortuna, uno de los damnificados, relató a diario Hoy que cuando se presentaron ante una escribanía para concretar la certificación de las firmas “pareció un simulacro, parecían actores”. Además, señaló que en el barrio hay muchas personas de bajos recursos que no saben leer ni escribir y, si bien varios de ellos habían contratado un abogado, no pudieron continuar avanzando con sus acciones ante la imposibilidad de contar con los fondos para poder pagar al letrado.

Otra de las perjudicadas, María Monzón, indicó: “Nos prometió el título (propietario). Dijo que pagando iba a ser nuestro, pero es algo que no pasó”. “Aparte (prometió) el tema de la luz, el agua y mejorar lo que es el barrio, pero nadie hizo nada”, agregó.

En tanto, Carmen Aguirre, otra vecina, señaló que con la documentación que tiene no le permiten “levantar la luz” ni “pedir un crédito”. “Yo hoy no puedo comprobar que lo que pagué es mío”, se lamentó.

Campaña ilegal

La sorpresa fue mayúscula para los presuntos estafados cuando vieron en distintos carteles, a lo largo de toda la ciudad, la imagen de quien los había engañado. Como viene reflejando este medio, quien ejerce el manejo de esa cartelería es la empresa Wall Street, del exsecretario de Medios, José “Pepe” Albistur, quien, pese a tener vencido su contrato con la Comuna desde agosto del año pasado, utiliza las paradas de micros para publicitar políticamente a su esposa, Victoria Tolosa Paz.

En este sentido, Fortuna manifestó desconocer las aspiraciones de Tolosa Paz e indicó que su intención “no es perjudicar a nadie”. Simplemente reclamó que la exfuncionaria provincial se presente en el lugar a “cumplir con lo que prometió”. “Si ya arrancó así hace ocho años, todas las promesas que haga en campaña son todas mentiras, otro político mentiroso más”, se quejó.

La situación irregular del contrato de los carteles que administra Wall Street fue motivo de una acalorada discusión en el Concejo Deliberante local durante la última sesión, la cual derivó en un pedido de informe al Ejecutivo respecto a la regulación de la publicidad en la vía pública y para que se transparente la situación con dicha firma.

A raíz de los manejos pocos claros de Albistur y Tolosa Paz en este tipo de comunicación en la ciudad, el concejal Fabián Lugli solicitó que se notifique el “procedimiento de auditoría y control de los dispositivos publicitarios en la vía pública, y en qué plazo tiene previsto, una vez detectados en falta, la remoción de los mismos”.

Silencios que hablan

En reiteradas ocasiones este medio intentó comunicarse con Victoria Tolosa Paz para que pudiera dar sus explicaciones del caso, pero siempre evitó hacer declaraciones al respecto, tanto sobre la denuncia por estafa por parte de los ciudadanos de Arturo Seguí como por la utilización ilegal de la cartelería para su posicionamiento político.

¿Puesta en escena?

Sospechosamente, ayer por la tarde, y pese a los intentos previos de este diario para que pudiera brindar su testimonio, Victoria Tolosa Paz publicó en Twitter fotografías junto a vecinos de Arturo Seguí a los que, según asegura el texto publicado en la red social, habría ayudado a obtener el terreno y la casa propia. Sin embargo, los vecinos denunciantes señalaron que la exfuncionaria no se acercó a dialogar con ellos.

¿Realidad o simple puesta en escena ante la falta de respuestas concretas frente a las acusaciones de los habitantes del barrio?

“Urgentemente tiene que dar la cara”

Oscar Negrelli

Exdiputado Coalición Cívica–ARI

“Estoy sorprendido, no conocía esta faceta de Tolosa Paz. No es solo gente que está hablando, sino que también aparecen papeles firmados, ante lo cual lo primero que le podría recomendar, ya que está intentando incursionar en la política, es que dé la cara y brinde explicaciones.

Urgentemente tiene que dar la cara, que venga a hablar con ustedes, que son el medio que llevó a cabo esta investigación. Y sobre todo, que con ustedes como garantía se presente ante los vecinos y dé las explicaciones y soluciones que estos están necesitando.

Si esta va a ser su puerta de entrada a la política, da toda la impresión de que le va a quedar más cerca la de salida”.

“Se presentará una licitación nueva”

Julio César Garro

Intendente de La Plata

“Estamos terminando de conformar el pedido para dar transparencia al tema de la cartelería, ya que lo amerita. No es solo en las paradas de colectivo. En nuestra ciudad todavía quedan muchos carteles ilegales y muchos que estamos sacando, porque no tributan con el Municipio y no son seguros, ante un viento fuerte pueden causar daños a las personas.

Nuestra idea es, en el mes de mayo, presentar una licitación nueva, haciendo divisiones por zonas para repartir las responsabilidades y que todos puedan ser parte. La idea es que tengamos no solo un sistema publicitario eficiente, sino que tengamos un sistema publicitario de calidad”.

“La idea es que quien tenga que publicitar lo haga de acuerdo a la ley”

Javier Mor Roig

Secretario General de la Municipalidad de La Plata

“Estas son situaciones que se están estudiando en la Dirección de Comunicación de la Municipalidad. Durante muchos años la ciudad ha estado envuelta en un caos total de falta de reglas y desorganización en todo, y obviamente no escapa a eso la cartelería urbana. La idea es empezar a ordenarla para que haya reglas de juego claras, de modo que quien tenga que publicitar o tenga la posibilidad de hacer este tipo de difusión lo haga de acuerdo a la ley”.

“Estamos haciendo un pedido de informes”

Fabián Lugli

Concejal platense FpV - PJ

“Estamos haciendo un pedido de informes. Hemos escuchado al Departamento Ejecutivo y la voz del intendente, que han dicho que esto está vencido y por eso queremos preguntarles sobre los permisos que están dando para que la cartelería que estamos viendo se esté colocando.

Vemos que hay una problemática por el tema de cartelería de partidos políticos, queremos que sean claros en este tema, en por qué algunos sí y otros no”.