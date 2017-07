“Venezuela vive una narcotiranía que deja tras de sí un baño de sangre”

Así lo afirmó a este medio la escritora y periodista venezolana Eleonora Bruzual. Además, denunció los atropellos a los Derechos Humanos que se padecen a diario en su país y advirtió sobre la dura realidad política que atraviesa la tierra de Simón Bolívar

Dos palabras pueden definir gráficamente la situación que atraviesa Venezuela: caos y muerte. Hasta el momento, 102 personas han fallecido en el marco de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad en las calles, creciendo día a día la violencia política.

En diálogo con diario Hoy, la escritora y periodista venezolana Eleonora Bruzual contó cómo es vivir en el país caribeño en medio de tanta represión y descontrol. Además, realizó un duro análisis acerca de la labor de los organismos militares de su país y sobre el poder que está tejiendo el narcotráfico organizado en las tierras de Simón Bolívar.

—¿De qué manera puede definir la situación que atraviesa su país?

—Es terrible, nuestros niveles de angustia son altísimos y vivimos situaciones extremas. Quien no se encuentra aquí no puede comprender lo que significa tener miedo a enfermarse porque los hospitales no cuentan con insumos para atender a pacientes; o dedicar casi todo el tiempo a la búsqueda desesperada de alimentos, que cada vez escasean más; o temer salir a la calle porque el hampa desatada y apoyada por el régimen puede secuestrarte y asesinarte. Es siniestro lo que estamos afrontando.

—¿En qué etapa cree que ha entrado el gobierno de Nicolás Maduro?

—Venezuela vive una narcotiranía que deja tras de sí un baño de sangre como no hemos visto los latinoamericanos en ningún país de este continente. Maduro transita su final y tendrá que responder por sus crímenes. Ellos no imaginaron nuestra respuesta y el coraje de nuestra gente. Apostaron a nuestra partida, pero aquí seguimos millones, enfrentando la barbarie y acorralando a unos asesinos que tendrán que responder en tribunales internacionales por sus atrocidades.

—¿Cuál fue el legado político que dejó Hugo Chávez para su país?

—El chavismo deja un país saqueado y sin ley, donde te matan por un teléfono celular o porque no entregas un vehículo. Su legado consiste en una pandilla de ladrones con poder que muestran fortunas mal habidas. El chavismo es hambre, violencia y muerte. Lo confirma este país, convertido en un infierno. Todo el mundo puede verlo a través de imágenes televisivas.

—Usted ha escrito mucho sobre los militares y el ascenso al poder en Venezuela. ¿Qué siente cuando los ve disparando contra civiles desarmados?

—Es en esta área donde se encuentra la mayor corrupción de estos tiempos. Las cuatro fuerzas (Ejército, Aviación, Marina y Guardia Nacional) forman un nido de delincuentes. Más de cien personas han sido asesinadas en estos tres meses que lleva esta nueva protesta ciudadana contra la narcotiranía de Maduro y su pandilla. Las hordas chavistas y los militares han resultado más letales que cualquier hampón.

—En el marco de la corrupción, ¿qué delitos han sido perpetrados por militares?

—Son ellos quienes sostienen a ese ser maligno que es Nicolás Maduro y quienes han contribuido a convertirnos en un narcoestado. Muchos ubican dentro de ese estamento militar a cárteles de drogas tan peligrosos como los que vemos en Colombia y México. Todos han escuchado del “Cártel de los Soles”, llamado así porque lo integran generales de las cuatro fuerzas (los generales venezolanos portan insignias en forma de sol).

—¿La droga y el narcotráfico han cubierto la realidad venezolana?

—Lo que ven es la actuación de unos peligrosos delincuentes defendiendo su guarida, en eso han transformado a Venezuela. La familia de Maduro está salpicada por el narcotráfico: los sobrinos de su mujer están siendo juzgados en Estados Unidos, donde se demostró que la droga salía por la rampa presidencial del Aeropuerto Simón Bolívar con la ayuda de aviones militares y de Pdvsa, que han servido para ese tráfico.

—¿Podrá Venezuela salir de la crisis en la que se encuentra sumergida?

—Lamentablemente, soy escéptica respecto a la posibilidad de que se pueda imponer la Justicia y sean juzgados los culpables de esta tragedia. No obstante, también veo a una ciudadanía en lucha tenaz, que sin duda será victoriosa. Además, este horror nos deja un aprendizaje, que frenará cualquier pretensión de imposición de formas gatopardianas.

El periodismo, en tiempos difíciles

Debido a la censura y la persecución permanente, Venezuela se ha convertido en un lugar difícil para hacer periodismo. Autora de los libros Favoritos del Diablo, Militares, ¿héroes o cobardes? y Los hombres que erotizó Fidel, Eleonora Bruzual se ha convertido en una de las voces críticas de la prensa caribeña.

“Los periodistas venezolanos, en gran mayoría, hemos asumido los riesgos que conlleva ejercer nuestra profesión en una tiranía brutal que no conoce límites ni respeta leyes, Constitución ni Derechos Humanos”, relató Bruzual.

En ese sentido, la escritora venezolana recalcó que “en muchos casos y sobre todo antes de que quedara desenmascarada la narcotiranía, hemos sido la voz constante en denuncias y señalamientos. No solo con Nicolás Maduro, sino desde que llegó al poder Hugo Chávez con sus violaciones a la Constitución. Estuvimos, estamos y estaremos presentes”.

Mantener el poder a toda costa

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha lanzado la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que se instalará el 30 de julio, la cual es rechazada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática.

Para Eleonora Bruzual, “esto se ubica dentro de su última y desesperada maniobra para conservar el poder. Es parte del plan que integra la disolución del Poder Legislativo mayoritariamente opositor elegido masivamente por los votantes”.

“Es el secuestro de la ley a través de un poder judicial que preside un hombre con un prontuario delincuencial. El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela lo preside un tipo juzgado por asesinato como Maikel Moreno. Es borrar una Constitución que no coincide con sus planes e imponer otra que sea de la talla de sus fechorías. Son delincuentes confesos y juzgados, malandras reconocidos, saqueadores, terroristas. Es terrible lo que vivimos”, destacó.