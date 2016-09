Asaltante detenido por robarle a un taxista

Un delincuente fue detenido ayer a la madrugada luego de haber intentado asaltar a un taxista a la salida de un bar.

Todo comenzó alrededor de las 2 de la mañana, en la puerta del bar Rey Lagarto, ubicado en 45 y diagonal 74. La víctima comentó: “Había un compañero mío en la fila, en el auto de adelante, pero no quiso llevar a un muchacho porque le pidió ir hasta una dirección en Berisso que él no conocía (144 entre 11 y 12). Entonces le dije: Yo conozco el lugar, te llevo. Llegamos a 7 y 45, doblamos por 7, luego tomamos diagonal y me dijo que fueramos derecho por 66. Después, vi que el tipo se sentó en el medio del asiento trasero, entre las dos butacas delanteras. Me agarró de la chalina y empezó a tironear con fuerza”.

Según relató el damnificado, el sospechoso le exigió plata: “Dame la billetera, me decía reiteradamente. En ese momento se puso el semáforo en rojo y yo, por la desesperación, no sabía si tenía un arma o no, crucé y me terminó agarrando una Eco Sport que me hizo girar y chocar contra una columna”. Actualmente, el implicado está detenido y a disposición de la Justicia.