Entradera en La Loma: “Cuando irrumpieron en la casa, temí lo peor”





Un hombre fue sorprendido por dos delincuentes, que lo abordaron mientras guardaba su auto y el de su mujer en el garaje. Luego ingresaron a su vivienda e intimidaron a la familia. Se llevaron electrodomésticos y dinero en efectivo

Cerca de las 22.30 del jueves, Roberto, un vecino de La Loma, se decidió a entrar los dos autos de la familia en el garaje lateral de su casa, en 36 entre 28 y 29. Primero ingresó su camioneta y luego, cuando maniobraba el rodado de su mujer, un muchacho de unos 30 años lo sorprendió a las corridas. “Me abordó con una pistola, estuvo un tiempo apuntándome. No me resistí, le dije que se llevara el auto. Pero a los pocos segundos llegó un compañero suyo en una moto y se mandó para adentro de la casa. Temí lo peor, porque en ese momento estaban mi mujer y mi hija”, dijo la víctima a Trama Urbana, rememorando el hecho.

Uno de los delincuentes estaba vestido con una chomba de YPF y actuó a cara descubierta. El otro, mientras tanto, lucía un chaleco fluorescente como los que usan los barrenderos de la Municipalidad, y tenía 10 años menos que su compañero. “Me quedé en la vereda un tiempo, mientras me apuntaban en la cabeza. Pero hice el movimiento para entrar, porque quería resguardar a mi familia. Entonces, el que me apuntaba me llevó para el interior de mi casa. Mi mujer estaba adormecida, mirando televisión en la oscuridad del cuarto. A ella la zamarrearon un rato y se asustó. Le gritaban hija de p..., dame la plata, dame la plata. Pero no teníamos dinero”, siguió contando Roberto, en la vereda.

La tensión siguió por unos cuantos minutos y en el hogar se respiró nerviosismo. La hija de Roberto estaba en su habitación acostada en la cama y también miraba televisión. Entonces uno de los sujetos abrió la puerta y todos pensaron lo peor. “Por suerte, miró a mi hija y cerró la puerta”, dijo el padre, y contó que en ese lapso intentaba tranquilizar a los asaltantes.

En pocos minutos, y al notar que en la vivienda no había plata, sacaron un televisor led 32 pulgadas del living y luego fueron hacia el fondo, donde Roberto tenía una notebook prendida porque momentos antes había estado trabajando con ella. “Se llevaron poco dinero en efectivo, teléfonos celulares, el televisor y la computadora. Por suerte no nos agredieron físicamente y se fueron rápido en la moto, saliendo por la calle 36. Una vecina había advertido los movimientos y llamó al 911. Y cuando vinieron las tres patrullas, estuvieron a punto de capturarlos”, concluyó la víctima, quien dijo que en la zona no hubo hechos de inseguridad en el último tiempo y que los patrulleros suelen vigilar “bastante” las calles.

Por el hecho tomó intervención la Policía Científica, que hizo las pericias correspondientes en el lugar, y personal de la comisaría Cuarta.