Golpeó a su ex hasta dejarla inconsciente: lo condenaron a 4 años y 6 meses





En otro hecho de violencia de género, Rita Martín estuvo incapacitada más de un mes a raíz de las lesiones y fracturas sufridas. El imputado no se presentó a la lectura del veredicto y ya ordenaron su captura

El juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1, Juan José Ruíz, condenó a cuatro años y seis meses de cárcel a Leonardo Eugenio Wasilevicz (57) por violencia de género, por causarle lesiones graves a su exmujer, Rita Fabiana Martín, durante 2013 en una casa de la vecina localidad de Berisso, señalaron fuentes judiciales.

“Se encuentra acreditado que el 3 diciembre de 2013, a las 23 aproximadamente, en el interior de un domicilio del barrio Juan B. Justo, Rita Martín, luego de discutir con su exmarido, fue víctima de violencia de género, recibiendo por parte del mismo una golpiza que le ocasionó pérdida del conocimiento y lesiones graves que la incapacitaron por más de un mes, debiendo ser asistida en el Hospital Larrain”, sostuvo el magistrado en el fallo.

En este marco, explicó que “la violencia de género quedó demostrada por las numerosas denuncias por maltrato, amenazas y lesiones previas a la presente”, como “la prueba documental fotográfica, donde se puede apreciar las secuelas y lesiones de la violencia desplegada sobre la víctima por parte del imputado, y que guardan relación con lo que la misma denuncia”. Además por el informe médico, donde se constató que la damnificada sufrió varios hematomas en todo su cuerpo y rostro, así como fracturas en los huesos.

“Cuando él entró me agarró del cuello y me llevó varios metros, para la cocina. Ahí me pegó una piña en la cara, me di la cabeza con­tra la pared y me caí al piso”, recordó la víctima. Y agregó: “Me tiene amenazada desde que lo conozco (...) Sufrí violencia sexual, además él fue consumidor de cocaína durante mucho tiempo”.

Durante los alegatos, la defensa argumentó que la mujer se había caído de una escalera y que tomaba alcohol, lo cual no coincidió con la resolución del juez. “El que la víctima sea bebedora es a mi criterio una consecuencia directa de los reiterados hechos de violencia que sufría por parte de su marido, a tal punto es cierto esto que, al separarse, se alejó del consumo del alcohol”.

Wasilevicz no se presentó a la lectura de la sentencia, ya que había llegado libre al juicio. Por ello, el juez Ruíz ordenó el allanamiento a su vivienda y la captura nacional e internacional.