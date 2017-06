Ingresaron a mazazos y desvalijaron una vivienda de Los Hornos

Un grupo no identificado de asaltantes desvalijó una vivienda ubicada en el barrio Rincón de Asís, perteneciente a Los Hornos, ayer por la madrugada. Lo curioso del hecho fue que los implicados ingresaron al lugar a mazazos, destrozando una ventana enrejada y escapando con diversos objetos de valor.

El hecho se produjo en una casa emplazada en 167 y 72, en ausencia de sus moradores. Vecinos de la zona fueron los que alertaron a las autoridades, sin embargo, ningún delincuente fue detenido hasta el momento.

Un frentista comentó: “En­traron por la ventana de la cocina, rompiendo a mazazos la pared y las rejas. Han robado en el barrio, pero nunca con este nivel de impunidad. El dueño de la casa estaba haciendo la denuncia en la comisaría, encontraron 15 ilícitos bajo la misma modalidad y se produjeron tres robos más mientras estaba ahí, una locura”.

Por último, una vecina aseguró: “Nosotros tuvimos episodios de ilícitos antes, pero en los últimos cuatro días se sucedieron dos robos. Esto ya me parece demasiado. En mi caso particular, entraron delincuentes al predio para hacer daños, pero no pudieron ingresar a la casa, por suerte”.