“Si mi hijo no es atendido se puede morir”

Oscar Montillo, padre de un detenido que sufre serios problemas de asma y que fue trasladado hace poco al penal de Magdalena, habló con este medio y aseguró que su hijo no recibe el tratamiento adecuado

Oscar Walter Montillo, el padre de un joven detenido, se hizo presente en la redacción de diario Hoy en la tarde de ayer para solicitar que se difunda un pedido que está realizando a las autoridades para el traslado de su hijo, quien sufre ataques de asma crónicos y no estaría recibiendo el tratamiento adecuado.

Según informó el hombre, Pablo, su hijo (33), estaba cumpliendo su condena (a la cual le restan siete meses para hacerse efectiva) en la Unidad nº 9 de La Plata, ubicada en 76 entre 9 y 11. Sin embargo, hace aproximadamente tres semanas, fue trasladado a la 36 de Magdalena.

“No sé quien tomó la decisión, la jueza me dijo que no fue ella y el jefe del penal tampoco”, aseguró el señor Montillo y siguiendo con su reclamo agregó: “Él está estudiando porque quiere terminar el secundario. También había empezado a trabajar, porque esos son requisitos que piden si uno quiere solicitar las salidas transitorias”.

De todas formas, el hombre aseguró que no es ese el motivo de su pedido, sino que lo único que le preocupa es la salud de su hijo: “Estaba en la Novena porque está cerca del Hospital San Martín y, en caso de emergencia, podían trasladarlo rápido. Él llego a estar en terapia intensiva por el problema de asma que tiene”.

Por último, contó que recurrió a los medios porque agotó todas las otras vías de reclamos: “Le envíe tres notas a la jueza, pero no he tenido respuesta alguna”. Además, remarcó que, desde el traslado de su hijo, no ha podido verlo debido a los impedimentos económicos que esto le trae: “Para llegar hasta el penal de Magdalena primero tengo que tomar un micro y luego es un recorrido de más de 200 pesos en taxi. Además, por temas de trabajo no dispongo del tiempo para tan largo viaje, con el que sí contaba cuando tenía a mi hijo en La Plata”.

Denunció maltratos

“El otro día me llamaron para decirme que estaba todo morado. Me he enterado que en Magdalena lo bañan a los manguerazos con agua fría, a él y a otros pibes”, aseguró el padre del muchacho. También denunció que su hijo ha sido golpeado en reiteradas ocasiones. “Está con la boca cosida”, afirmó.

Por otro lado, hizo hincapié en la buena atención que recibía por parte de los médicos de la Unidad nº 9. “Lo que pido es que lo vuelvan a la novena, nada más. No pido salidas transitorias ni la libertad, ni nada. Si mi hijo no es atendido como corresponde, como lo hacían antes, se puede morir”, concluyó el hombre.