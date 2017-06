Sin piedad: robaron en la casa de la madre de una de las víctimas de la tragedia de Mendoza

La madre de una de las 15 víctimas de la tragedia vial del domingo en Mendoza sufrió un robo en su casa del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde los ladrones se llevaron dinero y artículos de electrónica, entre ellos una computadora y una tablet con fotos y videos de la adolescente fallecida.

"Quiero poder recuperar esos recuerdos de mi hija", rogó esta mañana Roque Arias, papá de Valentina, que tenía 13 años e integraba el instituto de danzas Soul Dance Studio, de Grand Bourg.

El hombre lamentó que "esta gente no tiene escrúpulos" y pidió que "si alguien compró" algunos de los objetos robados, los devuelva.



Angustiado, Arias relató los contratiempos sufridos apenas se enteró del vuelco del ómnibus que trasladaba a su hija el domingo último en San Rafael, Mendoza.

En ese sentido, contó que viajó desde Aeroparque con su ex esposa, Gladys, y su ex suegra, y luego se desplazó en un remís "dos horas" hasta San Rafael, adonde supuestamente estaba internada su hija.

Sin embargo, al llegar al Hospital Schestakow, tuvo que reconocer el cuerpo de Valentina en la morgue.

"Llegó el momento más duro de mi vida, bajar en una morgue y tener que reconocer el cuerpo de mi hija. Tuve que darle esa noticia a la mamá", dijo.

Arias destacó que su hija fue "feliz" y apuntó: "Cuando le tuve que decir lo que sentía, se lo dije siempre... le dimos todo lo que pudimos, todo lo que quiso".

Asimismo, contó que ayer, luego del sepelio, se enteró de que ladrones habían entrado a robar en la casa de su ex esposa, aprovechando que Jorge, pareja actual de la mujer, se había ido a lo del suegro para contenerlo emocionalmente.

"Se llevaron dinero en efectivo, artículos de electrónica... una computadora de Valentina donde tenía sus fotos y sus recuerdos, y un iPad", lamentó.

Añadió que la Policía allanó una casa, adonde llegó por el GPS de un celular robado, y "se encontraron algunas de las cosas", pero no la computadora y el iPad con las fotos y videos de Valentina.

"No sé cómo voy a salir adelante", expresó Arias y completó: "Quiero poder recuperar esos recuerdos de mi hija", de quien destacó que "le gustaba bailar y soñaba con ser famosa".

El ómnibus de la empresa Talcahuano volcó el domingo, minutos antes de las 16, en la ruta 144 a la altura de Cuesta de los Terneros, cerca de San Rafael, Mendoza.

La mayoría de los pasajeros eran alumnos de entre 8 y 15 años del instituto de danzas Soul Dance Studio, de Grand Bourg.

Según los testigos, el micro viajaba a alta velocidad al momento del siniestro, donde murieron 15 personas, entre ellas el chofer, y 21 resultaron heridas.