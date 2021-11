Juventus, con dos goles de Dybala, goleó al Zenit

Carlos Tévez rompió el silencio y admitió que mientras tenía a su padre internado lloraba en el entretiempo y en el segundo "salía como si nada"

El ídolo xeneize dejó varios títulos en diálogo con un programa televisivo donde hasta dijo que no piensa volver a jugar porque no encuentra el "fuego" que lo motive. Además, aseguró que no jugará en otro club en el país que no sea Boca.