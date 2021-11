Riquelme minimizó a Ruggeri: "Lo que diga para mi no cuenta"

Juan Román Riquelme rompió el silencio, luego de la polémica del último partido de Boca ante Gimnasia. El accionar del vicepresidente del Xeneize, de bajar a los jugadores una vez subido al micro, generó polémica y críticas.

Román dejó en claro que les dio un mensaje de aliento, pero uno de los que lo criticó fue Oscar Ruggeri, destacando que estuvo mal lo que hizo. "Menos mal que no me tocó como compañero", señaló durante la emisión del programa Espn F90.

Ante esto, Riquelme habló con TNT Sports y minimizó lo que dijo el Cabezón: "Cada uno es libre de decir lo que quiere. Si sale un amigo mio y me dice en la cara que lo defraudé, me pondría mal, lo mismo un familiar. Si lo dice una persona que no tengo relación, no me causa nada. Lo que dice ese muchacho, para mí, no cuenta".

El apoyo a los jugadores

Riquelme salió a aclarar que quiso felicitar a los futbolistas tras la derrota ante Gimnasia y destacó que todo el supuesto reto, fue invento del periodismo: "El otro día contra Gimnasia, felicité a los muchachos. Hace mucho tiempo que no me sentía tan bien en nuestra cancha, me salió ir a felicitar a nuestros jugadores y se los fui a hacer saber. Que se arme una novela, es raro. Que armen una novela es una cosa. Siempre son las mismas personas, son los mismos programas. Es divertido".