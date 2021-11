El plantel de Gimnasia sigue festejando puertas para adentro lo que fue un triunfo épico en la Bombonera. Por la forma, por el rival y el contexto. Francisco Gerometta, uno de los puntos más altos en la defensa ante Boca, no puede disimular su alegría y contesta el teléfono con una sonrisa de oreja a oreja.

En su día de descanso, el joven de 21 años que arribó al Lobo proveniente de Unión dialogó con diario Hoy sobre todos los temas: el presente del equipo, su día a día en el Lobo y la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana.

—¿Cómo ves al equipo desde la llegada de Pipo Gorosito?

—La verdad que muy bien, fuimos de menos a más y de a poco agarramos esa idea que pretende Pipo para el equipo. Hubo mucha rotación y todos rindieron, algo que también suma al grupo para tener competencia interna.

—El hincha tiene mucha expectativa puesta en vos y de a poco fuiste respondiendo. ¿Cómo te estás sintiendo en el club?

—En el club estoy cómodo desde el primer día, la gente me recibió muy bien y me encontré con un gran grupo humano. Después, en cuanto al rendimiento me sentí bien desde el principio, hoy por ahí se nota un poco más por el andamiaje aceitado del equipo. Soy autocrítico y reconozco que tuve errores, pero me voy sintiendo cada vez mejor.

—¿Qué significó para ustedes la victoria ante Boca?

—Es un envión anímico importante, también porque sentimos que con Central Córdoba se nos escaparon 2 puntos de local y ahora pudimos sacar adelante un partido difícil en una de las canchas más complicadas del fútbol argentino.

—Casi en silencio se fueron acercando a los puestos de Copa. ¿Clasificar sería un lindo reconocimiento para el trabajo que vienen haciendo?

—Entrar a una Copa es el objetivo principal. Fue lo que nos propusimos desde que arrancamos, hoy estamos vivos en esa pelea y sentimos que dependemos de nosotros. Sin dudas, sería un premio importante para todo el grupo de trabajo y también un reconocimiento a lo realizado durante el semestre.

—En poco más de un mes se viene el clásico platense y hace mucho no se le da a Gimnasia. ¿Son conscientes de que una victoria podría revertir la racha negativa y quedar en la historia?

—Para el clásico todavía falta, tenemos que ir partido a partido. Obvio que es un partido especial, pero en estos momentos no podemos descuidar nada. Debemos ir paso a paso.