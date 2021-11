Carlos Tévez rompió el silencio y admitió que mientras tenía a su padre internado lloraba en el entretiempo y en el segundo "salía como si nada"

Este mediodía, el exjugador de Boca e ídolo de la institución habló con un medio televisivo sobre su actualidad, alejado del fútbol profesional y su futuro.

"Pasé 4-5 meses que dejé de jugar y el cariño e idolatría de la gente va creciendo, estoy muy feliz", comenzó.

A su vez, remarcó que no extraña: "la estoy pasando bien, estoy con mi familia. El sábado tuve un casamiento mientras Boca jugaba. Si yo seguía, me lo perdía. Y si se daba ese resultado (0-1 ante Gimnasia), no podía ir, porque decían 'Tévez se fue de joda".

En ese sentido, agregó que hoy por hoy ve a Juventus o a Boca en busca de ese "fuego" que lo motive para jugar 6 meses más o un año pero no lo encuentra. "Quiero buscar un equilibrio de jugar al fútbol, pero ser feliz, sin esa presión", afirmó.

Sobre su etapa final en el club de la Ribera, dijo que llevaba muchas cosas personales. "No es fácil jugar con tu viejo internado un año y sabiendo que no tenía chance. En los entretiempos me quebraba, lloraba y en el segundo tiempo salía como si nada. Lo viví solo yo, mis compañeros y mi familia", destacó.

También le consultaron si el retiro tenía que ver ,en parte, con su desarrollo físico y futbolístico y fue tajante: "¿Futbolísticamente? No me retiraba. No tengo lesiones ni de rodilla ni tobillo. Nada. Físicamente estoy bien y siempre estuve a disposición para el DT de turno. Pero psicológicamente, el 'fuego' y lo que veía a futuro... tenía que dar más del 100%".

Respecto a su relación con el Consejo de Fútbol, dijo que con Riquelme "es muy buena", aunque con Bermúdez se dificultó porque sintió que le "tiraron desde adentro cuando estaban en el mismo barco".

No podía escapar la pregunta sobre las secuelas de la derrota en la famosa final del 9/12/2018 por la Copa Libertadores ante River, donde hubo parte del plantel que quiso marcharse: "Cuando pasó lo de Madrid, fueron pocos jugadores los que nos quisimos quedar, de ir por la revancha, porque queremos al club. Era fácil decir 'yo me quiero ir', muchos se fueron, pero muchos nos quedamos y valoro todo eso."

Por último y a modo de cierre remarcó: "dejé una parte de mi corazón, no me reprocho nada. Saqué un pedazo de mi corazón, lo dejé ahí y listo. La gente dirá si soy ídolo o no".