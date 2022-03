A Catar, invictos y con récord

Que un regalo de Santa Claus no arruine la fiesta. La Selección Argentina cerró unas Eliminatorias históricas con un empate polémico 1-1 ante Ecuador en Guayaquil. Ambos clasificados al Mundial Catar 2022, el partido le servía a Lionel Scaloni para probar variantes. Y vaya si encontró respuestas en uno de los jugadores a los que les dio la chance: Julián Álvarez, el chico de moda según el DT, le puso el moño a una gran jugada colectiva para marcar su primer gol en la Selección.

Sin embargo, en el final Ecuador marcó el empate con un penal de VAR que, luego de que lo atajara el ex-Estudiantes Gerónimo Rulli, Valencia aprovechó el rebote. Pese a esto, el equipo albiceleste alcanzó el récord de 31 partidos invictos que ostentaba el seleccionado del Coco Basile.

En el trámite del partido, la Selección no la pasó bien en los primeros minutos en los que el equipo de Alfaro presionó bien la salida y pudo correr a las espaldas de los volantes argentinos. Otamendi respondió bien para cerrar algunas de esas transiciones de Ecuador.

Pero luego apareció el oficio nacional. Una gran jugada colectiva que finalizó en los pies de la joya de River. Julián no la dejó pasar. Probó ante dos jugadores que le salieron, tomó el rebote y la cruzó para el 1-0. Ya a partir de la diferencia, Argentina tomó el control total del partido, con y sin pelota. Oficio, se le dice.

A pesar de un par de tiros de media distancia de Ecuador, esta Selección no se puso nerviosa. El invicto que arrastra no es fruto de la casualidad. El epílogo, con el empate final de Ecuador, no empaña las Eliminatorias en las que Argentina culminó segundo, más allá de que queda pendiente el duelo ante Brasil.

Y, una vez más, en la buena media hora de la etapa inicial, marcó el camino de lo que debe ofrecer para aspirar a ganar el Mundial, el mismo menú que empujó a la Selección a ganar la última Copa América y a recorrer 31 encuentros sin derrotas. Ahora, el foco ya quedó puesto en la Copa del Mundo. La delegación argentina con los futbolistas que militan en Europa viaja con destino a Madrid. Allí descenderán y seguirá su ruta el resto de los integrantes del vuelo que participarán el próximo viernes del sorteo de la Copa del Mundo en Doha. El comienzo formal de Catar 2022.