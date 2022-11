A días del Mundial, estalló Cristiano Ronaldo

No todas las estrellas y grandes figuras llegan de la mejor manera a la cita mundialista. Cristiano Ronaldo concluyó una primera mitad de temporada con Manchester United llena de polémicas y, en la antesala de Catar, realizó una entrevista exclusiva en la que no se guardó nada contra su club, Erik ten Hag, Wayne Rooney y Ralf Rangnick, exentrenador de los Diablos Rojos.

En diálogo con Piers Morgan, el portugués dio detalles de su áspera relación con el club y de qué manera la dirigencia intentó forzar su salida en este último mercado de pases. “El United intentó sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también la gente alrededor del club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester, no solo este año sino también la temporada pasada”, aseguró.

Luego, el cinco veces ganador del Balón de Oro apuntó directamente contra Erik ten Hag, quien pasó de considerar al astro luso como un pilar de su equipo a un jugador solamente para el banco de los suplentes. “No tengo respeto por Erik ten Hag porque él no muestra respeto por mí. Si no me muestras respeto, nunca lo tendré por ti. No hubo empatía con mi hija enferma. Me han convertido en una oveja negra”, explicó el jugador portugués.

En otro tramo de la entrevista que dio la vuelta al mundo, el delantero de Portugal estalló con la dirigencia de la institución, a la cual le achacó la mala racha que viene llevando la institución y no descartó ser el “sacrificio” para que los Diablos Rojos vuelvan a la cima. “Como dijo Picasso, tienes que destruir para reconstruir... y si comienzan conmigo, no habrá problema alguno. Un club de esta envergadura debería estar en la cima, pero si ese no es el caso, no hay excusas”, describió CR7.

También fue muy duro contra Wayne Rooney, su compañero en el frente de ataque de los Diablos Rojos que se consagraron campeones de la Champions League 2007/2008. “No sé por qué me critica tanto. Probablemente debe ser porque se retiró y yo sigo en el más alto nivel”, cerró.