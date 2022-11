Estudiantes arranca la semana a la espera de Balbo

Arranca una nueva semana de descanso para el plantel profesional de Estudiantes de La Plata, que luego de aquella victoria frente a Godoy Cruz de Mendoza, cuenta con la posibilidad de gozar con una licencia hasta el próximo lunes 5 de diciembre. Allí, comenzará el ciclo de Abel Balbo como entrenador del conjunto albirrojo.

En el predio Mariano Mangano de City Bell, el exhombre de Central Córdoba dará sus primeros pasos como director técnico Pincharrata, acompañado por Julio Lamas, parte de la actual estructura que hoy tiene la institución y esperando cerrar la llegada de un preparador físico, con Bruno Militano como figura más seductora por estas horas, aunque sin avances significativos por su llegada.

Por estos días, el flamante entrenador del León estará llegando a la Argentina luego de algunas semanas de descanso en Roma junto a su familia. Lo primero que deberá hacer será resolver su desvinculación de la entidad de Santiago del Estero, la cual se dará resignando una deuda por salvar al equipo de la pérdida de la categoría y lograr mantenerlo en Primera.

Una vez listo ello, firmará su contrato con Estudiantes y será presentado oficialmente en conferencia de prensa. La primera intención es que Balbo hable esta semana ante los medios de comunicación en el estadio Jorge Luis Hirschi, aunque parte de la dirigencia prefiere ser cauta y que los primeros conceptos del DT sean brindados el próximo 5 de diciembre, momento donde el grupo principal regrese a los entrenamientos en el Country Club.

“Tengo un respeto muy grande por Estudiantes”

El mediocampista de River, Enzo Pérez, dialogó con la web oficial de la institución y mostró sus recuerdos de su paso por Estudiantes. “Tengo un respeto muy grande por Estudiantes, mucho cariño. Pasé momentos malos de los que me ayudaron a salir y eso es lo que más se valora. Y cuando hubo momentos buenos, me hicieron notar que Estudiantes no es uno solo, es una familia”, admitió.

Y completó: “Llegué a un club que me abrazó y me enseñó, por eso siempre digo que rescato lo personal además de lo profesional”.