A dos años del fallecimiento de Leopoldo Jacinto Luque

Argentina se consagró campeón del mundo y hasta hoy se siguen haciendo homenajes. Tan es así, que el pasado fin de semana, en el encuentro en el que River venció a Argentinos Juniors por la tercera fecha de la Liga Profesional, el Millonario le brindó sentido reconocimiento a los campeones que surgieron del club.

Entre ellos estaban Daniel Passarella, Norberto Alonso, Ubaldo Fillol, y Oscar Ortiz (campeones en 1978); Oscar Ruggeri y Héctor Enrique (campeones en 1986). Además, estuvieron Franco Armani (campeón en 2022), Pablo Aimar y Roberto Ayala (ayudantes de Lionel Scaloni). Como si esto fuera poco, también estuvo un familiar de Leopoldo Luque, del que hoy se cumplen dos años de su partida y fue campeón en 1978.

Tras el reconocimiento, Cintia, hija del exfutbolista, comentó en sus redes sociales: “¡Hice lo que me salió! Mientras caminaba por el túnel les decía a los demás ¡Ustedes están acostumbrados, yo no! Salir a ese campo, representar a tu viejo, ver los campeones del mundo con los que lloré en diciembre. ¡83.000 personas! ¡Guau! Me quebré a la salida. ¡Gracias River!”. Sin lugar a dudas, un recuerdo que la familia Luque atesorará por siempre y que hace que, por más que pasen los años, los ídolos se recuerden como tales.

En el Mundial disputado en nuestro país, el centrodelantero Luque convirtió cuatro goles en cinco partidos y fue el segundo goleador del plantel de César Luis Menotti, por detrás de Mario Alberto Kempes, que hizo seis. En este certamen, le convirtió a Hungría y Francia, en la primera fase, mientras que en la segunda etapa le hizo un doblete a Perú, en el 6-0.

Su partida fue en Mendoza y después de haber estado varios días internado en terapia intensiva, luego de que se agravara su cuadro de coronavirus, enfermedad que padeció durante un mes.