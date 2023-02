Abel Balbo, sin filtro: “La idea está clara y los huevos bien puestos”

En una conferencia de prensa caliente, Abel Balbo afirmó que la idea de su equipo está clara pese a sumar un punto de nueve posibles en la Liga Profesional de Fútbol.

“Confío en lo que estamos haciendo, aunque hoy no lo hicimos bien como en otros partidos. Estoy seguro que vamos a dar vuelta esta situación. Estamos en deuda con la gente, es normal que se enojen porque no se dan los resultados que queremos. Esto es cuestión de paciencia, el trabajo va a dar sus frutos”, dijo Abel Balbo para iniciar la conferencia de prensa.

Sobre el desarrollo del juego, explicó: “Intentamos atacar de otra manera pero no lo logramos, fue mérito de Lanús porque se defendió bien. Yo soy el responsable de la derrota de hoy. Nos hicieron cinco goles en tres partidos, es una falla que tenemos que solucionar. Esto lo vamos a sacar adelante”.

“Me parece normal. Nosotros le tenemos que agradecer a la gente. Estamos en deuda con ellos, porque hoy llenaron de nuevo la cancha y el otro día en Quilmes”, empezó diciendo Abel Balbo al ser consultado sobre cómo tomó los silbidos y el cántico de los hinchas por Carlos Bilardo.

Pero el técnico de Estudiantes amplió y aclaró: “Es lógico que la gente se enoje porque no jugamos bien. Le digo al hincha que tenga paciencia porque vamos a dar vuelta esto con trabajo”.

“Bilardo fue un genio. Yo me uno a ese coro. Yo admiro a Bilardo. Me parece que no tiene nada que ver con la idea de jugar”, concluyó

Pero fue más allá, y Abel Balbo aclaró: “Sé que este equipo puede pelear. Es difícil decirlo sin haber ganado en los tres partidos. Es cuestión de tiempo. Las cosas mejoran porque adentro está bien la cosa”.

El descontento de la gente en Uno

“Es el equipo del Narigón…”, empezó a bajar desde la popular y repercutió en todo el estadio. Ese grito de los hinchas de Estudiantes muestra el mal inicio de este ciclo de Abel Balbo como técnico. El cántico que bajó sobre el cierre del partido, y con la derrota consumada, no solo fue contra el técnico, sino también para con un plantel que hoy tuvo su peor presentación. Así, Estudiantes sumó uno de los nueve puntos en el torneo.

POSICIONES

1 Lanus 9 3 3 0 0 6 2 +4

2 Huracan 7 3 2 1 0 7 4 +3

3 Rosario Cen 7 3 2 1 0 5 3 +2

4 Belgrano 7 3 2 1 0 3 1 +2

5 River Plate 6 3 2 0 1 5 3 +2

6 Talleres (C) 6 3 2 0 1 4 2 +2

7 Def y Justicia 6 3 2 0 1 5 4 +1

8 San Lorenzo 6 3 2 0 1 3 2 +1

9 Godoy Cruz 6 3 2 0 1 2 1 +1

10 Instituto 5 3 1 2 0 2 0 +2

11 Tigre 5 3 1 2 0 6 5 +1

12 Platense 5 3 1 2 0 5 4 +1

13 Barracas Cen 4 3 1 1 1 6 5 +1

14 Velez 4 3 1 1 1 3 2 +1

15 Sarmiento (J) 4 3 1 1 1 5 5 0

16 Newells 4 3 1 1 1 3 3 0

17 Boca Juniors 4 3 1 1 1 2 2 0

18 Independiente 4 3 1 1 1 2 2 0

19 Argentinos 3 3 1 0 2 2 3 -1

20 Banfield 2 3 0 2 1 2 3 -1

21 Racing Club 2 3 0 2 1 2 3 -1

22 Union 2 3 0 2 1 1 3 -2

23 Arsenal 1 3 0 1 2 2 4 -2

24 Estudiantes 1 3 0 1 2 2 5 -3

25 Atl Tucuman 1 3 0 1 2 1 4 -3

26 Central Cba 1 3 0 1 2 0 3 -3

27 Gimnasia 1 3 0 1 2 1 5 -4

28 Colon 0 3 0 0 3 1 5 -4