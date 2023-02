El "Turf" de Hoy.

Con el Clásico Amilcar Mercader programado para las 17.30 en la sexta carrera de la reunión se anticipa una actividad con 12 competencias en Barrio Hipódromo. Todo lo que hay que saber para acercase al Teatro del Turf en el Bosque de La Plata que promete tener otro marco acorde a la fecha del año

1° Carrera - EMMANUEL (2012) (3º TURNO) - Distancia 1.000 metros

5L 4L 2L 3L 1 JOSEPHINE'S CASTLE z 4 57 BANEGAS KEVIN

9L 2 TUNQUITA BEST z 4 57 LOPEZ ALEXIS O.

0S 5L 5L 3L 3 CORONADA PAMPA zc 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

Nov Pend 4 DULCE ESTRELLA z 4 57 FLORES JAIRO E.-4

8S 6L 0L 6L 5 CALADA COUNTRY z 4 57 GARCIA TIAGO-4

4S 3L 5L 0P 6 VASQUITA SOÑADA a 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

7L 9L 5L 9L 7 ESCOLA DO PARIS z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 8 EMMA GIULLIANA z 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

4P 9 QUE TAL CHINA z 4 57 DIESTRA JUAN C.

8L 2L 3S 8S 10 JUGAR LA VIDA z 4 57 RECUERO EDUARDO A.

2° Carrera - INA NISTEL (2014) - Distancia 1.200 metros

2P 8L 8L 5L 1 PIPORE SLACK z 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 4L 0L 7L 2 BETTY SINGS z 6 57 GARCIA TIAGO-4

0L 3L 4L 2P 3 LINDA RIMOUT z 6 57 PERALTA JORGE L.

0Z 4L 3L 9P 4 ARZUA a 6 57 CAPRA PABLO A.-4

4S 8S 0P 2L 5 PALITAS FREUDE z 6 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 0L 0L 9L 6 NISTEL QUEEN z 6 57 PINTOS JUAN I.-4

2S 6S 6S 7L 7 RISA DIVINA a 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

8L 1L 5L 3L 8 PRINCESITA LAURY z 6 57 XX

3° Carrera - EXCELLENT NOTE (2010) - Distancia 1.200 metros

5L 0L 0L 7L 1 LA ENCOPADA a 6 55 XX

Debuta 2 SHINNY VERSE z 5 57 XX

2S 9S 3S 3S 3 CLARA TORMENTA z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 4L 3L 6L 4 EQUAL SOUL a 5 57 CHAVES URBANO J.-3

8L 0L 0L 8L 5 BAYASCA z 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

4L 8L 0L 5L 6 KATITA GAG a 5 57 ROMAY ABEL I.

0L 0L 0L 0L 7 FRIDA SLAM z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

5L 6L 8L 8S 8 PRIMA DONNA KAL z 5 57 PAREDES LUCIANO A.-3

7L 3L 9L 4L 9 NESSBRINA z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

4° Carrera - FOREVER GILDA (2013) - Distancia 1.400 metros

6L 0L 8L 8L 1 IDOLO MARTY z 3 56 ROMAN JULIAN A.-3

6L 5L 3L 3L 2 SERENIDAD DE SANTOz 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 3 THE MAGNIFICO z 3 56 XX

3L 5L 4L 4L 4 LEON GALLARDO z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

0L 7L 6L 4L 5 CHERYE KEY zc 3 56 PINTOS JUAN I.-4

7L 7L 9L 8L 6 FLOR SI z 3 56 CACERES LUIS A.

5L 5P 9S 9P 7 CAMBALACHE MAD at 3 56 CHAVES URBANO J.-3

6P 2L 8L 6L 8 MAX LANGE z 3 56 ROMAGNOLI CESAR A.-4

9L 9 ICY KATO z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 10 HECTOR PLAY a 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0S 3L 11 LE GRAND JOUR z 3 56 MONTOYA CRISTIAN A.

9P 3L 5L 0L 12 SPEEDY ENDOR z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

Debuta 13 KEEP AMERICA GREATzn 3 56 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

5° Carrera - EXCELLENT NOTE (2010) ( 2º TURNO) - Distancia 1.200 metros

5L 8L 6L 8L 1 ORISHAS z 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

2L 0L 7L 8L 2 TRIUNFAL z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

0T 4T 2L 4L 3 BLACK FIRE t 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

6L 6S 7L 3L 4 LADY CATERINA zn 5 57 CHAVES URBANO J.-3

7S 7L 5L 6L 5 BANDERETTA a 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

0L 7L 0L 0L 6 NOMENCLADORA a 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

8L 6L 5L 4L 7 MISS BOROCA zn 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

7L 3L 9L 0L 8 SPORT HERA z 6 55 ARIAS SANTIAGO N.-3

5S 8L 8S 6L 9 SALADISIMA a 5 57 GARCIA TIAGO-4

6° Carrera - CLÁSICO AMILCAR A. MERCADER (L) - Distancia 1.000 metros

2L 4L 1L 2L 1 KEY TOWER z 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 3L 2 E BELLISIMA z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

7S 1S 7S 3 HELEN'S MOON z 2 55 BORDA GONZALO D.

1L 1L 1S 1P 4 CELESTIAL FILLY a 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

6L 5P 5P 1L 4a DICHA PASADA z 2 55 LOPEZ MARIANO J.

5L 1L 5 JETHRO at 2 55 BANEGAS KEVIN

2P 1P 2P 6 INDI CAL zc 2 55 PERALTA JORGE L.

4P 6P 1L 7 TODA NEGRA zn 2 55 NORIEGA COBIAN LUCAS J.

Debuta 8 MEET RAFAELA z 2 55 SAEZ GASTON G.

7° Carrera - PERDIZERO KEY ( 3º TURNO) - Distancia 1.200 metros

6L 5L 3L 0P 1 EDIFICATION z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

8L 2 PSICO ETHNICO zc 3 56 MUÑOZ RICARDO J.-3

Debuta 3 OJO DE FIESTA a 3 56 PORTILLO O. ARNALDO-4

7L 5L 4 BRAZIL SAPPHIRE z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

8L 7L 8L 4L 5 CHACHA VISION z 3 56 MATURAN WALTER R.

6P 5P 2L 6 BLUSSON a 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

8L 6L 7 PORTAL GLORY z 3 56 FLORES JAIRO E.-4

Debuta 8 DONT STONE z 3 56 GOMEZ DARIO R.

Debuta 9 CRIXOS z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

5L 7L 5L 10 GAUCHO FIEL z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

9L 0L 11 VALOR LATINO z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 12 EMMANUELDELMONTEz 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.

8° Carrera - CHIC NISTEL (2019) - Distancia 1.700 metros

7P 5L 6L 9L 1 MEM'S GISELA z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2L 1L 4L 3L 1a THE EMERALD z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7L 8L 6L 8L 2 SUPER TAYLOR z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

1S 9S 4S 0S 3 TRIUNFO CELESTE z 4 57 ALLOIS ALEXIS A.-3

1L 3L 4L 5S 4 SHANA TOVA t 4 57 XX

6L 4S 3S 5P 5 ANGELI CAT z 4 57 XX

4L 4L 5L 0L 6 BLOOD PORTEÑA a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

5L 6L 1L 7S 7 ALAITASUNA z 4 57 MATURAN WALTER R.

0L 1L 0L 8L 8 SUPER PERUGIA z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

5L 0L 7L 9L 9 GACELA LETAL a 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

1L 5L 6L 7L 10 DE OREJITAS UP z 4 57 GARCIA TIAGO-4

6L 0L 8L 0L 11 SECRET ACTION z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

1L 4L 9L 9L 12 TOCANDO LA CIMA t 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

2S 5P 5S 4P 13 PRINCESS MAJESTICa 4 57 RECUERO LUCIANO M.-4

9° Carrera - AGUA MAXIMA (2021) - Distancia 1.300 metros

2L 2L 1L 1L 1 MANKO QHAPAQ a 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

8L 4L 7L 2L 2 UNAVA HIT z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

7P 1S 5S 1L 3 DON BERTONI z 4 57 LOPEZ ALEXIS O.

5P 1L 5L 5L 3a SUPER MALBEC a 4 57 GOMEZ DARIO R.

3P 5L 1L 3L 4 GRAN POSITANO zc 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

7L 2L 9L 7L 5 CAPOLICHO JUDO z 4 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

1L 3L 5P 3P 6 KILDARE SPRING z 4 57 PEREYRA WILLIAM

2L 3L 4L 3L 7 HELLO NACHO a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 5L 0L 1L 8 SOY MILLENNIAL z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

3L 4L 2L 2L 9 SIGO SIENDO REY z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

10° Carrera - FIGURETA (2012) - Distancia 1.400 metros

9L 7L 0P 8L 1 MARIA DEL SUR z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 8L 5L 2 SOFTLY SEATTLE z 3 56 PEREYRA WILLIAM

5L 2L 2L 3L 3 UNABROJITO z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

5L 5L 7S 4L 4 REINA DEL FLOW a 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

0L 5 BONITA FELI z 3 56 AVENDAÑO JOSE M.-2

8S 8S 6S 4L 6 CLEAR RUN z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 8L 0L 0L 7 ADORADA FURIA z 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

2L 8 ROSAURA KEY z 3 56 ROMAY ABEL I.

7L 8L 9 LARAJUL z 3 56 GOMEZ DARIO R.

9S 6L 6L 10 GREGORIA AGAIN at 3 56 RIVAROLA JUAN C.

6L 6L 2S 11 VIVA VELOZ a 3 56 CANDIA GUTIERREZ G.-2

0S 9L 5L 4L 12 QUIARA z 3 56 XX

0P 5P 2L 3L 13 STARRY SEIVER a 3 56 VALLE MARTIN J.

3P 2P 3S 9S 13a SUPER BIYU z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

5L 4L 14 UNICA CAUSA a 3 56 CARRIZO PABLO D.

8L 0L 7L 15 PRINCESA MARTINA a 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

11° Carrera AIANDRA (2017) - Distancia 1.000 metros

4P 3P 2P 1P 1 EL CERTERO a 5 57 NORIEGA COBIAN LUCAS J.

4L 5L 8L 7L 2 LUCAS ICY z 5 57 CANDIA GUTIERREZ G.-2

5P 3P 3P 1P 3 STEPPENWOLF z 5 57 PEREYRA WILLIAM

2L 1L 6P 3L 4 GOLPE DURO z 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

8S 3L 2L 1L 5 CANDY'S TALK a 5 57 PARMA GERONIMO

9L 9L 2L 8L 6 COCO FREUD z 6 55 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

5L 2L 1L 5L 7 ANDALUZ MALEVO t 5 57 XX

5L 6L 8L 4L 8 KAMY VERSO a 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

3L 2L 0L 2L 9 DON ESCULAPIO z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 8L 5L 7L 10 COMENDATORE z 5 57 PRO OSVALDO R.

6P 9L 6P 4L 11 EL ENSAYO a 5 57 XX

2L 1L 0L 6L 12 SOLO RAP z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

8P 3L 2T 6P 13 EL DEL MEDIO z 5 57 PERALTA JORGE L.

12° Carrera SOMERS TOWN (2015) - Distancia 1.200 metros

5L 7L 7L 0L 1 GALATEO z 6 54 ALFARO MARCOS A.-4

6S 4L 4L 1L 2 QUE PEDAL zd 6 57 BANEGAS KEVIN

9L 8L 5L 2L 3 TINTO DEMOLEDOR a 6 57 LOPEZ ALEXIS O.

0L 4d 0d 1d 4 LYNDA CAUSA z 6 57 DIESTRA JUAN C.

8L 4L 0P 2L 5 COLORETE NESS a 6 54 CORIA FACUNDO M.

5Z 5P 3S 7S 6 DON LAUREL z 6 54 PILIERO SERGIO A.

3L 6L 4L 7P 6a ORINGO JOY zd 6 57 XX

6Z 3P 1Z 5L 7 BLOCKED TRUTH z 7 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

9P 0P 0S 2d 8 MALBEC RYE zd 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

7L 5L 3L 4L 9 EXCELLENT RATE t 6 57 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 7L 0L 9L 10 ENGREIDO SAN a 6 57 COMAS LUIS A.

0S 0P 0S 8L 11 KACHO z 8 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3d 4T 3d 0d 12 REDENTOR EV a 7 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

3L 3L 6P 3L 13 VASCO EL DOCTOR z 6 57 ROMAY ABEL I.

8L 7L 1L 6P 14 GLOBAL STAR z 6 57 SANDOVAL CARLOS S.