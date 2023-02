Súper Bowl 2023: Kansas City se coronó ante Philadelphia Eagles en un final apasionante

Kansas City Chiefs se consagró campeón del Súper Bowl 2023 al vencer a Philadelphia Eagles por 38-35 en la final de la temporada de la National Football League (NFL), la liga de fútbol americano. Fue una definición apasionante hasta los últimos segundos.

Los Chiefs ganaron el sorteo y Patrick Mahomes optó por cambiar el campo. De esta manera, la primera ofensiva del encuentro estuvo encabezada por Hurts y Philadelphia Eagles al recibir la patada inicial. Eagles arrancó el Súper Bowl con victoria parcial. La patada fue válida y el encuentro ya puso 7-0 en favor de Eagles.

A Patrick Mahomes le bastaron cinco oportunidades para anotar los primeros seis puntos para su equipo. Travis Kelce logró desmarcarse y recibió el balón en una de las esquinas de la zona de anotación para acercar a Kansas City. El pateador cumplió con su labor y empató el encuentro.

En la primera jugada del segundo cuarto, Jalen Hurts apostó por un pase largo a Brown, quien solamente estiró las palmas de las manos para recibir un balón perfecto en las diagonales.

Los equipos especiales lograron el punto extra y el encuentro ya se puso 14-7 en favor de las Águilas.

Con un formidable movimiento ofensivo, la línea de Kansas provocó que Hurts soltara el balón y dieron pie a un fumble que finalizó con la anotación de los Chiefs. Los equipos especiales anotaron el punto extra y el encuentro ya estaba empatado. Pero, como no podía ser de otra manera, lo mejor estaba por venir.

Jalen Hurts consiguió el tercer touchdown de la noche y punto extra para imponerse a 21-14 ante Kansas City Chiefs a falta de dos minutos para terminar el segundo cuarto.

En el inicio del tercer cuarto, Isiah Pacheco logró un touchdown y punto extra, acortando distancia a 21-24 ante Philadelphia Eagles. Rápidamente Philadelphia volvió a estirar la ventaja a seis puntos luego de que Elliott no fallara su segundo field goal del partido.

Los Chiefs se imponían por 35-27 ante Philadelphia en el transcurso del último cuarto y parecía que se encaminaban al título. Pero, con su cuarta anotación personal en el encuentro y casi de manera heroica, Jalen Hurts empató el partido a 35 puntos por bando.

Un field-goal de Butker decidió el cotejo en los últimos segundos.

Rihanna brilló en el show de medio tiempo

Rihanna se robó todas las miradas en el Súper Bowl 2023 al protagonizar el show de medio tiempo durante la final de la National Football League (NFL). Su presentación se dio tras estar casi 6 años alejada de los escenarios, por lo que se generó mucha expectativa por su regreso y más por ser en un evento de importancia mundial.

La cantante nacida en Barbados fue la elegida para encargarse del espectáculo musical que pudieron gozar miles de asistentes en el State Farm Stadium y millones de personas a través de las distintas señales de televisión que transmitieron el gran acontecimiento deportivo.

La estrella de 34 años ingresó en el intermedio con una vestimenta roja, mientras decenas de bailarines con indumentarias blancas la acompañaron. De otro lado, los fuegos artificiales le dieron más épica a la exhibición artística, para luego pasar a la entonación de los hits más esperados.

Las canciones más populares que Rihanna entregó a los fans, divididas en fragmentos y durante una exhibición de 15 minutos, fueron: Bitch better have my money, Where have you been, We found love, Work, Wild thoughts, Pour it up, All of the lights, Run this town, Umbrella y Diamonds.