Estudiantes no pudo con Lanús en UNO

Estudiantes cayó frente a Lanús en UNO por 2 a 0 con goles de José María Canale y Franco Troyanski en la fecha 3 de la Liga Profesional.

Un primer tiempo muy parejo pero lejos de ser aburrido. De hecho, ya a los primeros segundos un buen ataque del Granate terminó con la pelota en manos de Mariano Andujar.

A pesar de esto, los equipos no tuvieron la claridad suficiente para convertir en los primera media hora. Hasta entonces, las oportunidades más certeras habían sido los dos disparos de Rollheiser desde afuera del área que terminaron desviados y un cabezazo de Carrillo que picó y se fue. Por el otro lado, Lanús convirtió pero su gol no fue convalidado por un offside de Leandro Diaz, que no tocó la pelota pero que obstruyó al defensor pincha.

La primera parte fue más bien friccionada y peleada, algunos centros y pases que no terminaban de llegar a destino y poca profundidad para generar alguna jugada diferente.

Pero cuando estaba por terminar el primer tiempo, un córner del Granate le terminó quedando a José Maria Canale que fusiló a Andujar y así puso el 1 a 0 a los 44’.

Ya en el segundo tiempo, Estudiantes salió con otra mentalidad, asumió la localía y llegó más al área rival. A los 11 minutos, la expulsión del "Loco" Díaz en Lanús le dió al León una oportunidad que no podía desperdiciar.

Los de Balbo empezaron a controlar el juego con un hombre de más y llegaba con más facilidad.

El Pincha asedió a su rival por varios minutos pero se topó con una gran actuación del arquero Acosta y de la defensa granate.

Cuando parecia que el local estaba cerca de igualar el marcador, un error defensivo dejó a Troyanski con espacio para correr y definir ante la salida de Andujar. 2 a 0.

El segundo de Lanús fue un golpe que sentenció el final del encuentro.

Un Estudiantes que mostró una mejor versión en la segunda parte pero que no alcanzó para igualarlo. En su mejor momento, fue este baldazo de agua fria que liquidó al León.