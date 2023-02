Cantando bajo la lluvia

En la mañana de ayer Gimnasia retomó las prácticas pensando en lo que será el duelo del próximo viernes en el Bosque frente a Instituto de Córdoba. Los futbolistas albiazules lograron el pasado domingo su primer punto en la actual Liga Profesional, pero saben que aún están lejos de lo pretendido. Por esa razón, buscarán una victoria en casa que le permita dar un voto de confianza al incipiente ciclo.

Para ello, Sebastián Romero sabe que deberá meter mano obligatoriamente en el equipo. Por un lado, la baja más sensible será la de la figura del Lobo en el presente torneo, injustamente Ignacio Miramón vio la roja en una jugada que debió ser verificada por la tecnología. Con base en ello, Agustín Bolívar mantendrá su puesto en el 11 inicial del Lobo, resta definir quién será su acompañante en el mediocampo, si Antonio Napolitano (de buen ingreso) o Alexis Steimbach, quien podría dejar su puesto de volante por derecha para acompañar al volante de marca.

Vale destacar que otro que sintió el pinchazo fue Eric Iván Ramírez, quien presentó una molestia muscular en el posterior y no pudo jugar el complemento del partido, marcando el regreso de Cristian Tarragona. La idea de Chirola es esperar al Perla hasta el final, pero de no lograr recuperarse, muy probablemente Franco Soldano termine ocupando su puesto el viernes cuando el Lobo reciba a la Gloria en el Bosque.

Fútbol formal y a recuperar soldados

Cabe destacar que Gimnasia se vio obligado a acelerar tiempos con el entrenamiento de ayer, debido a la proximidad del juego de este viernes y el poco tiempo respecto al rival para preparar el partido. Por eso mismo, Chirola Romero ordenó una práctica en la que los futbolistas que sumaron minutos el pasado domingo frente a Banfield realizaron trabajos regenerativos. Estas tareas se llevaron adelante en el gimnasio del Campus Carlos Timoteo Griguol, pero también hubo tiempo para el trote en la cancha 2 del predio.

Por su parte, el resto de los futbolistas, entre ellos Benjamín Domínguez, quien podría meterse en el 11 en el Bosque, realizaron ejercicios de activación, un circuito físico en el gimnasio y acto seguido trabajos tácticos ofensivos bajo la intensa lluvia matutina.

Esta mañana habrá una práctica de fútbol formal en la que Chirola Romero probará a Eric Iván Ramírez, quien no está descartado para recibir a Instituto y desde el cuerpo médico creen que el delantero no tendrá problemas. Sin embargo, no se descarta que también evalúen a Franco Soldano para ocupar el puesto.