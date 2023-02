El día después de la furia

Una de las palabras más esperadas por el hincha del Lobo era sin dudas la de su excapitán Brahian Alemán. El uruguayo dialogó ayer al aire de Radio La Red y se mostró arrepentido por su marcado enojo luego del empate entre el Lobo y el Taladro. Dejó en claro que no tenía problemas con los juveniles del club y aprovechó para atender al expresidente Gabriel Pellegrino, quien meses atrás había tenido duras palabras para con él en plena pelea del campeonato del Lobo.

El primero de los temas por los que lo consultaron fue la patada que recibió por parte de Ignacio Miramón y derivó luego en la expulsión del volante de Gimnasia. “La patada de Nacho no fue con mala leche. Lo felicité por estos tres partidos que ya jugó. Tiene mucho para dar”, afirmó quitando dramatismo al asunto. Luego, agregó: “En ningún momento noté mala leche de mis excompañeros. A él se le fue larga. Es su forma de jugar. En los entrenamientos era igual”.

Acto seguido se refirió a su discusión con el juvenil Felipe Sánchez, hecho que hizo explotar la bronca de los hinchas en redes sociales. “Felipe Sánchez es un pibe de 17 años que consume lo que se dicen en las redes sociales. Es mentira que le quise pegar”. Y explicó: “En el partido me dijo que Gimnasia me mató el hambre y por eso lo fui a buscar”.

Por supuesto dejó en claro sus sentimientos hacia el Lobo y buscó poner paños fríos en el conflicto: “A Gimnasia le tengo mucho cariño, pasé cinco años hermosos. Se vivieron cosas buenas y malas. Al club siempre le estaré agradecido”.

Además, al momento de hablar del Gimnasia, contó los motivos de su salida y dejó en claro que no tiene resentimientos con la actual Comisión Directiva del club. “Es normal que le cueste. La Comisión Directiva anterior hizo muchas cosas mal y la que asumió ahora agarró un fierro caliente. Ahora hay muchos chicos pero demostrarán que pueden hacer un buen campeonato”.

Por último, no se despidió sin antes cargar contra el exmandatario albiazul Gabriel Pellegrino: “Nunca más hablé con él. Esperé que me pida disculpas pero no lo hizo. Nunca apareció”.