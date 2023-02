Un equipo que no transmite nada

Por Daniel “Profe” Córdoba

No es el qué, sino el cómo. Los equipos pueden perder, ganar o empatar, pero nunca dejar de transmitir su idea, compromiso y esfuerzo por dejarlo todo para quedarse con los tres puntos. En Estudiantes falta todo. Hay un buen plantel pero sin nadie que lo haga funcionar. No junta pases, no tiene orden y le falta equilibrio.

A los 30 minutos del segundo tiempo, se denotó una clara mezcla entre disconformismo e inseguridad. Lo primero porque salvo algún remate desde fuera de área, el Pincha no llegó, a pesar de que Lanús tenía sólo nueve jugadores de campo por una expulsión justa de Díaz. 11 vs. 11 el Granate fue más.

Con un vulgar 4-3-3 que en defensa se hacía un 4-5-1 típico, debió irse ganando 2 a 0 el primer tiempo. Le anularon muy mal un gol y sí le convalidaron el segundo.

Lo de inseguridad es porque Estudiantes fue sin luces. Centreó demasiado y el portero Granate cumplió cada vez que se lo necesita y, cada contra lo puso al Pincha a punto de sufrir un 0-2.

Un árbitro de floja actuación y un partido que, salvo en los momentos en que se picó, lo encontró a Estudiantes muy pero muy tibio por no decir frío. O muy frío. Cuando los del Sur marcaron, tras un gran error defensivo individual el 0-2, que como escribí antes se veía venir, definió el juego para el lado de la visita.

Se puede jugar mejor o peor, pero muy liviano, muy a nada, muy sin transmitir nada, jamás.