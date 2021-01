Agüero: “Cuando me vinieron a buscar, lo hicieron para no terminar últimos”

Rubén Agüero brindó declaraciones a este diario; luego de que la dirigencia de Defensores de Cambaceres, en una reunión de Comisión Directiva, tomara la decisión, de manera unánime, de cortar abruptamente el trabajo del “Negro” en el “Rojo” de Ensenada. Con mucho malestar, el extécnico analizó su tarea realizada en el club, se mostró agradecido con la gente y les tiró dardos a algunos directivos.

—¿Cómo te sentís después de esta noticia?



—Estoy tranquilo, por ahí, un poco pensando que nos iban a ofertar la posibilidad de seguir y tener una revancha. Cuando me vinieron a buscar lo hicieron para no terminar últimos. Hasta antes de la pandemia hicimos 11 partidos, donde ganamos seis, empatados tres y perdimos tres; eso nos permitió terminar terceros el torneo y quintos en la general. El objetivo hasta ahí se cumplió más que con creces.

—¿Qué balance haces del proceso?



—En el hexagonal final los resultados no fueron los que esperábamos, el único equipo que nos superó claramente fue Sportivo Barracas, donde nos ganaron 3-0. Perdimos con los tres equipos que terminaron arriba nuestro en la general, que tenían un año de trabajo con sus respectivos técnicos. Tengo la tranquilidad de haber hecho las cosas bien, de haber hecho debutar cinco juveniles, de que algunos jugadores que no estaban consolidados puedan hacerlo.

—De la decisión, ¿qué te pareció?



—La decisión de los dirigentes es concluir con el ciclo, me parece bien. Yo lo acepto, aunque no lo comparto. Lo que me duele es que hemos hecho un trabajo del que por ahí va a cosechar los frutos el técnico que venga, que ojalá así sea; la verdad que le deseo lo mejor al club, a los hinchas que nos acompañaron en una caravana, en el último partido contra Atlas, desde Ensenada hasta la autopista. Me daban ganas de ponerme los pantalones cortos y volver a jugar, se los dije a los jugadores en la charla técnica.

—¿Cómo era el trato con los dirigentes?



—El presidente me vino a buscar a mi casa. Yo lo conozco y realmente me sorprende mucho la decisión. Sé que no pasará solamente por él; si vos tenes a la mitad de los dirigentes que te quieren y los otros que no, esto es como la familia, si tu papá y tu mamá no están bien, es muy difícil que te vaya bien.

—¿Qué sabor te queda ahora?



—La comisión directiva se olvidó de terminar últimos, como habían terminado el campeonato anterior. Me queda la tranquilidad de hacer el trabajo más profesional que se pudo, en un año muy difícil para toda la sociedad y el mundo. Nos costó mucho llegar a lo que hicimos, esto se debe al esfuerzo de los jugadores, al nuestro y al de los dirigentes que nos acompañaron.