Victoria Manuele, una nueva promesa platense que ruge con las Leoncitas

La ciudad de La Plata tiene una nueva representante en el Seleccionado Argentino juvenil de hockey. A sus 20 años, Victoria Manuele, jugadora de Santa Barbara Hockey Club, tuvo su debut en las Leoncitas. Tras formar parte del equipo que participó de los amistosos ante el seleccionado mayor de India en Cenard, la delantera dialogó con El Clásico.

—¿Cómo viviste la experiencia de jugar en las Leoncitas?



—La verdad que fue una locura la experiencia de jugar con las Leoncitas, no sé si me lo esperaba ni si caigo, pero sin duda fue una experiencia que disfruté muchísimo. No solo por lo que es jugar con la camiseta de la Selección, sino porque formamos un grupo tan lindo que me hizo poder disfrutar y divertirme haciendo lo que más amo que es jugar al hockey. Fue una experiencia hermosa que me va a quedar grabada y ojalá se pueda repetir en algún momento.

—¿Cómo te preparaste para este momento?



—Para este momento principalmente me preparé en la cuarentena porque en ese momento tuve que buscar la motivación y el poder mejorar por mi cuenta, con lo difícil de no contar con el acompañamiento de otros para entrenar. Fue prepararme también psicológicamente para no caer en la frustración por la cuarentena, sino que más que nada en buscar la motivación y las ganas de seguir entrenando para poder llegar de la mejor manera.

—¿Cuáles son tus objetivos para este año?



—Para este 2021 a nivel club no sé si se va a jugar o no, sé que está bastante difícil pero obviamente estoy enfocada en dar lo mejor para que nos vaya bien en el año, y después a nivel Selección son los Juegos Panamericanos que se juegan en agosto y el Mundial Junior en diciembre. Esos son mis objetivos y espero poder cumplirlos.

—¿Cómo fue el acompañamiento por parte de tu club?



—El acompañamiento de Santa Barbara siempre fue bueno, siempre estuvieron ahí, no solo mis amigas, sino mi equipo, los dirigentes, toda la gente del club siempre está ahí acompañando y estoy muy agradecida.

—¿Tenes referentes en Santa Bárbara?



—Referentes en el club tengo un montón, son todas las jugadoras mayores, las que ya tienen una trayectoria en primera de las que trato siempre de sacar lo mejor para que me ayuden a crecer como jugadora y como persona. Y obviamente a Vicky y Majo Granatto como jugadoras de Selección, porque tengo una buenísima relación y porque juegan en mí misma posición, trato de copiar lo mejor y ver todo lo que hacen para poder llegar a su nivel y tratar de mejorar.

—¿Cuál es tu sueño junto a la Selección?



—Sueños con la Selección tengo un montón, llegar a la Selección Mayor y representar a la Argentina en competiciones importantes es uno, pero obviamente siempre pudiendo disfrutar del presente, de lo que toque vivir ahora estando bien predispuesta, esforzándome y entrenando para poder lograr todo lo que me proponga.