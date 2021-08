Agustín Destribats cayó 9-6 en los octavos de final de lucha libre 65kg

El luchador Agustín Destribats hizo su debut olímpico en Tokio 2020 y cayó en los octavos de final de la categoría libre 65kg ante el húngaro Iszmail Muszukajev por 9 a 6.

El argentino ahora deberá esperar otros resultados para saber si continúa en carrera por las medalla. En caso de que el húngaro llegue a la final, Destribats podrá jugar el repechaje para buscar la medalla de bronce.

La competencia de dos asaltos de cuatro minutos cada uno arrancó con 2 puntos a cero para el húngaro al cabo del primero de ellos. Y en el segundo Muszukajev, de 28 años, terminó consolidando su victoria por 9 a 6, logrando el argentino sus primeros puntos en el combate cuando restaban 1 minuto y 40 segundos para la conclusión.

El cordobés debutó con 23 años en un Juego Olímpico, teniendo en cuenta que esta disciplina de la lucha libre no se practicaba desde Atlanta 1996.

"Me siento triste porque era una lucha que sentía que podía ganar. Estuve muy cerca pero su velocidad de piernas me terminó superando, aunque en ningún momento del combate me sentí menos que él", dijo Destribats a TyC Sports.

"Ahora lo único que me queda es convertirme en hincha de Muszukajev, porque si llega a la final yo tendré la chance de ir a un repechaje para competir por la medalla de bronce", expresó.