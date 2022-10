“Ahora llega el Mundial y no queremos que se dé vuelta la página”

En las oficinas de diario Hoy, Oscar Regueiro junto a su esposa dialogaron con El Clásico para seguir pidiendo justicia por la muerte de Lolo Regueiro, quien fue asesinado por la Policía en medio de una brutal represión cuando se disputaba el partido entre Gimnasia y Boca en el Juan Carmelo Zerillo. Hoy se cumplen 20 días de aquel hecho trágico que marcó a todos los hinchas Triperos y a la familia Regueiro, muy vinculada al mundo albiazul desde hace décadas.

A casi un mes del hecho, Re­gueiro comentó: “Sabemos que los tiempos son lentos pero pedimos justicia por Lolo lo antes posible. Queremos que se esclarezca lo antes posible por mi hermano, por el club y por toda la gente que fue herida como el chico que perdió el ojo”. Además, agregó: “No puede ser que se quiera tapar el sol con un dedo. Mi hermano tenía un orificio en la cabeza y en la autopsia dice un paro cardiorrespiratorio no traumático sin lesiones. Eso es mentira porque tenía la cabeza inflamada con una herida en la nuca, yo apreté esa herida en el velorio cuando lo despedimos. ¿Por qué el médico forense pone eso?”.

Oscar continuó expresándose en el pedido de justicia: “Están las imágenes de todo lo que pasó y cómo la gente trepaba el alambrado para ir al campo de juego. No sé todavía que esperan Berni y Kicillof, por ahora están pagando solo dos policías como si fuesen ellos los únicos responsables. A mi hermano lo llevó de prepo, gracias a la gente, una ambulancia privada. El SAME no estaba, no sé por qué Garro sale a decir que había ambulancias a disposición”.

El hermano del fallecido Lolo junto a su mujer aportaron nuevos datos que faltan en la causa: “La seguridad está a cargo de que se cierren las puertas. Aparicio fue el primero que salió a hacer política con los muertos diciendo que no había ningún fallecido. El presidente de Gimnasia dijo que iba a aportar cámaras pero no nos consta que lo haya hecho”. Respecto a las pocas respuestas que recibió, aclaró que no se reunió ni con Berni, Kicillof, Pellegrino, Aparicio o Garro ya que todos tienen la misma responsabilidad.

Por último, a 20 días del hecho sigue habiendo preguntas sin responder: “A mi hermano no me lo devuelven más, esto no tiene que pasar más en ninguna cancha.

El principal responsable en investigar es el fiscal. No se secuestró la ropa de Lolo, se la dieron a la familia días después. Son muchas preguntas que el fiscal debería investigar para dar las respuestas. Ahora llega el Mundial y no queremos que se dé vuelta la página, que no se sigan tapando cosas y hagan justicia.

Les pido al fiscal y al juez que lo hagan por favor, yo hablé con todos los medios y me manejo con mi familia. Más allá de todo lo que puede haber, pido justicia y que mi hermano quedé en la memoria, que fue asesinado por la Policía estando en el año 2022 y no en 1976. A la sociedad le va a quedar bien claro esto”,

concluyó.