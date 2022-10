“Al hincha le digo que venga a alentar y no le dé bolilla a la Policía”

En el mediodía de ayer, Néstor Gorosito volvió a hablar en conferencia de prensa y analizó la previa a lo que será el partido de mañana frente a San lorenzo en el Bosque, con público, pero solo socios. En primer lugar, el entrenador Tripero habló sobre el equipo y confirmó la única modificación: “Solamente vamos a hacer un cambio con el ingreso de Guillermo Fratta por Oscar Piris, que llegó a la quinta amarilla. El resto del equipo va a ser el mismo que contra Banfield”.

Además, habló sobre la seguidilla de partidos que se viene: “Necesitamos que todos sean sinceros, que si hay molestias el jugador salga. Prefiero que entre otro a dar el 100%, salvo que sea un partido final y se necesite infiltrarlo”, dijo.

“No logro entender en qué varía el horario que estaba pactado, no cambia en nada. Ni siquiera hay hinchada visitante, Quedó demostrado que Gimnasia no tiene nada que ver en todo lo que pasó”, comenzó diciendo un auténtico Gorosito, que acto seguido afirmó: “Al hincha de Gimnasia le quiero decir que venga a alentar como siempre, que los necesitamos más que nunca. Y que no le den bolilla a la Policía, que se porten como el otro día y que hay que ayudar a la familia Regueiro porque al padre no se lo devuelven. Que se enfoquen en nosotros y en el equipo que eso siempre nos da fuerzas”.

Inmediatamente habló de cómo ve al equipo de cara a los próximos cuatro partidos a disputar. “Estamos muy ilusionados, vi una mejora en estos últimos partidos y estamos con chances. Además nos quedan tres partidos de local seguidos, que es hermoso, tenemos que hacernos más fuertes que nunca con nuestra gente”, comentó. Luego, afirmó: “Si ganamos los próximos cuatro ­partidos que nos quedan, vamos a ser campeones”.

Por último, dejó un claro mensaje de cara a lo que será la seguidilla en la que se jugarán tres partidos en una semana. “Se va a tener que mover el partido de Argentinos, o si no, el de Boca. Es una locura que juguemos a las 48 horas, alguno de los dos encuentros va a tener que modificarse porque estamos definiendo cosas importantes”, concluyó.