Al ritmo de Ascacíbar, Estudiantes pisa fuerte

El resultado es anecdótico. Estudiantes de La Plata tuvo una gran noche de fútbol en la jornada del sábado ante Independiente del Valle de Ecuador en el estadio Jorge Luis Hirschi. Allí culminó su preparación, pensando en lo que será el debut de la próxima semana en la Liga Profesional, frente a Tigre, el sábado a las 19.15, en el comienzo de la ilusión Pincharrata en el certamen doméstico, a la espera de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

En ese sentido, en cuanto al rendimiento albirrojo, se pudo observar un gran primer tiempo de Santiago Ascacibar, el mediocampista que viene con ritmo después de ser parte del Cremonese de la Serie A de Italia, donde tuvo bastante rodaje. Se lo vio enchufado, con mucha movilidad a lo ancho del campo, yendo a presionar arriba, preciso en los pases y como si fuera poco metiendo un gol, siendo asistido de gran manera por Mauro Boselli.

Por su parte, a Guido Carrillo pareciera faltarle un punto más en lo físico, además no estuvo preciso con la pelota, aunque nadie duda de su jerarquía y seguramente rinda con el correr de los encuentros.

Lo más flojo del equipo estuvo en la última línea, donde hubo un buen rendimiento de Santiago Flores, pero no así de Zaid Romero, uno de los refuerzos, que no tuvo una salida limpia y se equivocó en varias oportunidades con algunas decisiones.

Sin embargo, será cuestión de pulir estos detalles, para que el exhombre de Liga de Quito sea dueño absoluto del puesto. Atrás viene Juan Cruz Guasone y también está Luciano Lollo.

“Estudiantes por historia siempre va a pelear”

En la previa al compromiso frente a Independiente del Valle, varios de los futbolistas del plantel profesional liderado por Abel Balbo atendieron a los medios de comunicación. Uno de ellos, el mediocampista central Jorge Rodríguez, se refirió a distintos aspectos de la vida del elenco albirrojo.

“Estamos entusiasmados, con ganas por la nueva idea, confiados en el trabajo que estamos haciendo, tratamos de ir partido a partido corrigiendo. Tenemos mucha confianza para lo que viene”, comenzó.

Y agregó: “La idea es ser siempre un equipo corto, Balbo quiere que estemos rápidos para la presión, muy táctico en el aspecto defensivo, le gusta ser ofensivo, llegando con mucha gente al área”.

“No sería un fracaso no pelear, si hay plantel para pelear. Tenemos un grupo con mucho recambio, muchos jugadores, vamos a pelear todo lo que podamos. Siempre es bueno que vengan jugadores buenos, talentosos, importantes para el club, como Santiago Ascacibar”, apuntó.

Además, señaló: “Estudiantes por historia siempre va a pelear. El tema es que es muy parejo el fútbol argentino, siempre pasa que hay equipos de los que no se habla y terminan peleando. Tenemos un buen plantel y esperamos pelear algo”.

“Llegamos bien al debut con Tigre. Lo de Independiente del Valle es importante, nos medimos ante un buen equipo, campeón de la Copa Sudamericana”, expresó.

Y cerró: “Sobre una posible transferencia no sé nada, no tengo idea, estaba metido en la pretemporada, pensando en Estudiantes, agarrando la idea del técnico, sobre una salida no pienso”.