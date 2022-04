Albañil, jubilado y con tarjeta fácil en el fútbol infantil

Raúl Rodríguez nació en el segundo lustro de la década de 1950 en Reconquista, provincia de Corrientes.

Con 66 años sigue dirigiendo los partidos de fútbol infantil en La Plata, en lo que se ha convertido en una pasión redituable, ya que con los ingresos que genera ayuda a colaborar con su jubilación.

Albañil de Los Hornos y platense por adopción, el “Castrilli” del fútbol infantil platense no duda en usar las tarjetas (roja o amarilla) para hacerse respetar ante los técnicos de los equipos que a veces no controlan sus emociones.

El sábado, en la canchita de barrio Monasterio, este jubilado amante del deporte reconoció que con la actividad en las ligas no solo se puede obtener otro ingreso extra para la familia, sino que también ayuda a socializar y no perder el tiempo en malos vicios.

“Tengo 66 años y más de 38 en el arbitraje. Cuando dirigís tenés que estudiar a los delegados. Yo no permito que se vayan de boca. Les permito que dirijan a los chicos, pero me hago respetar. Y para eso saco las tarjetas que es nuestro único elemento para hacernos respetar”, comentó el juez.

“Hace 15 años me enfermé muy feo y uno de los médicos que me atendió me preguntó qué hacía antes como actividad más allá de mi otro trabajo. Le conté que era árbitro de fútbol y me impulsó para volver a dirigir porque había dejado. Hoy lo disfruto mucho, aunque seguramente este sea el último año”, contó ante diario Hoy, que, como lo viene haciendo todos los fines de semana, impulsa una recorrida por todos los barrios de la región.