Alejandro Sabella, a un año de su partida: homenajes y misas en su honor

Un día como hoy, 8 de diciembre, pero de 2020, el país fue sacudido. Sí, el país, leyó bien. No por lo que significó como futbolista o por haber logrado lo que logró como entrenador de Estudiantes de La Plata, y hasta le podríamos agregar lo que hizo en la Selección Argentina como DT en el Mundial de Brasil 2014, sino por lo que fue como ser humano.

Un hombre con valores que no se negociaban, con una ética destacable y una humildad que tienen pocos. Un maestro de la vida, el Profesor Sabella, como le decían algunos. La noticia de su partida física golpeó no solo a quienes lo conocían de manera más cercana, sino también a los que tal vez no habían tenido un vínculo tan unido.

Hoy se cumple un año desde que se fue físicamente, pero sin embargo vive en el legado que dejó. Una persona con un gran compromiso social, defensor de la Universidad pública y de los que necesitaban una mano cuando nadie se las daba. Ya pasó un año y durante este tiempo recibió varios reconocimientos, sin embargo, hoy, en una fecha especial, habrá algunos más.

En primer lugar, se confirmó en la jornada de ayer que el Concejo Deliberante de La Plata autorizó un pedido que realizó el club Estudiantes y, a partir de ahora, el tramo de la avenida 1 entre las calles 55 y 57 se llamará “Alejandro Sabella”. El homenaje del club platense será uno de los principales que se desarrollarán esta jornada. Esa parte de la calle donde está el estadio Jorge Luis Hirschi va a coincidir con la intersección de la avenida 1 y 57, que desde ahora se podrá llamar Sabella y Zubeldía.

Esa esquina lleva, desde hace años, el nombre del técnico que condujo al Pincha a conseguir el tricampeonato de América, la Copa Interamericana y la Copa Intercontinental. Ahora será la intersección con la calle que lleva el homenaje al otro DT que le dio la gloria continental al Pincha.

El exentrenador dejó un recuerdo imborrable entre sus compañeros, sus jugadores y colegas, donde todos destacan su don de buena persona, en el primer aniversario de su fallecimiento. Por eso, también habrá una misa en la que participará su mujer, Silvana Rossi. La Fundación M. Mangano informó en la jornada de ayer: “Este sábado 11 de diciembre queremos invitarlos a la Misa y Concierto por el eterno descanso de Alejandro Sabella y Mariano Mangano. Será en la parroquia Nuestra Señora del Rosario en El Dique, calle 124 esquina 46, a las 19”. De esta manera, pese a la partida del Profesor, su recuerdo sigue vigente. Homenajes y misas para el recuerdo eterno de Sabella.