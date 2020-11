Alejandro Sabella cumple 66 años: un ganador dentro y fuera de la cancha

Hay personas que dejan su huella por donde pasan y eso no solo tiene que ver con obtener títulos: Alejandro Sabella se ganó el respeto y el cariño del mundo del fútbol por su humildad y sus enseñanzas. En tiempos de máxima virtualidad, en el día de su cumpleaños las redes sociales se llenan de saludos afectuosos para “Pachorra”. Hoy, el extécnico del Pincha cumple 66 años y El Clásico repasa toda su carrera y sus mejores frases.

Tras realizar inferiores en River, sus rendimientos llamaron la atención en Europa. Luego de ganar tres títulos locales, en 1978 fue vendido al Sheffield United y, dos temporadas después, continuó su carrera en el Leeds United.

En su retorno a la Argentina, fichó para Estudiantes de La Plata, club donde se destacó a partir de sus grandes actuaciones y, con el paso del tiempo, se convirtió en ídolo de la institución. Su gran presente en el club le permitió ser convocado por Carlos Bilardo para vestir la camiseta de la Selección Argentina en ocho oportunidades entre 1983 y 1984.

Tras ser figura y ganar dos torneos locales (Metropolitano 1982 y Nacional 1983), fue vendido a Gremio en 1985. Luego regresó a Estudiantes, pasó por Ferro y terminó su carrera en Irapuato (México).

Una vez retirado, arrancó su carrera como técnico junto a Daniel Passarella, de quien fue por muchos años el ayudante de campo.

En 2009, asumió como técnico del Pincha. Allí, continuó con los éxitos en el club y obtuvo dos títulos: la Copa Libertadores de 2009 y, al siguiente año, el Torneo Apertura.

Durante 2011, fue designado técnico de la Selección Argentina. Luego de clasificarse en la primera ubicación de las Eliminatorias Sudamericanas, redondeó un gran Mundial 2014, finalizando en la segunda posición.

“Siempre podemos aprender y enseñar. Todo lo tenemos que hacer con el otro, no sobre el otro. Solos no podemos hacer nada. Solo, un equipo de fútbol no triunfa, ni un DT, ni tampoco nos recibimos”, comentaba Alejandro Sabella al ser declarado visitante ilustre en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 2018.

“Las adversidades forman parte de nuestro camino y nos obligan a ser mejores. Y no se olviden nunca de dos palabras que son fundamentales: por favor y muchas gracias”, así y con la sencillez de los grandes, cerraba “Pachorra” su discurso en la UNLP. Y así también, se ganó el respeto y la consideración del mundo del fútbol.

Al “Káiser” lo acompañó durante casi 20 años

Daniel Passarella lo llamó para que sea su ayudante de campo en River Plate, y después dirigieron en seis lugares diferentes. Estuvieron juntos por casi 20 años.

Campeón de la tan laureada Copa Libertadores

Con 54 años debutó como técnico principal y tocó el éxito de manera repentina. En 2009 consiguió la Libertadores para el Pincha en una merecida final ante Cruzeiro.

Subcampeón con la Selección Argentina

Tras ser presentado como entrenador Albiceleste en 2011, llevó a la Selección al subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014.

Se consagró en el ámbito local

En 2010, logró un título local con Estudiantes de La Plata, tras sumar 45 puntos en el campeonato.