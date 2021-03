Algo se traen entre manos…

Tercer día de marzo, el tercer mes del año, después de la tercera fecha de la Copa…



Mariano Messera y Leandro Martini trabajaron sueltos, sonrientes, confirmando que ya se sacaron esa pesada mochila que los tenía rindiendo pruebas en el mes de enero, cuando todavía no habían sido confirmados en el cargo.



Esa confianza, más allá de la derrota del último sábado, les permite tomarse tiempo para pensar, evaluar, probar y hasta barajar y dar de nuevo, en el armado de la estrategia para intentar ganarle a Defensa y Justicia.



Este rival, que viene con viento de cola por haberse recuperado en la Copa de la Liga y haber pasado de fase en la Copa Argentina, no parece asustar a la dupla del Lobo, que de todos modos se toma el partido con mucha seriedad.



Gimnasia, que arrancó muy bien en la Copa empatando con Boca y ganándole a Talleres, sufrió un freno el último sábado, y por ahora está afuera de los cuatro primeros puestos que permiten seguir avanzando en el certamen. Por tal motivo, en las horas previas y cruciales al encuentro del domingo, en el Lobo se van a tomar este partido como un juego de ajedrez.



Todo el cuerpo técnico observó el partido del martes de Defensa y Justicia por la Copa Argentina, hubo comparaciones en los movimientos y los jugadores que venían de jugar por la tercera fecha de la Copa y hasta se mandó a seguir el estado físico de algunos futbolistas del rival que terminaron con molestias.



El resultado del domingo, más que en otras ocasiones, será muy importante para meterse en la pelea de los equipos protagonistas de la Zona 2 de la Copa, ya que se llevan disputadas 3 fechas sobre un total de 13 y el lunes habrá transcurrido un tercio del camino en la primera parte del certamen.



Tal como venía informando este diario desde el lunes, con el correr de las horas se fue incrementando la posibilidad de que Messera y Martini puedan probar a Lucas Barrios como titular para intentar darle al equipo mayor peso ofensivo en los últimos metros de la cancha.



Si bien todavía Contín da pelea en las prácticas que se están desarrollando en Estancia, cuando el equipo pise el Bosque en estas horas para realizar algún ensayo táctico y de pelota parada podría aparecer la sorpresa o el as en la manga que el cuerpo técnico se está guardando para intentar ganar el partido.



Al fin de cuentas, algo se traen entre manos. Tranquilos, seguros y optimistas, se trabaja de forma sigilosa para recuperar la sonrisa ante el Halcón.