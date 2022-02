Andújar pidió disculpas, pero quedó imputado ante la Justicia

En la noche del martes, Estudiantes ganó un partidazo por 3 a 2 frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, el cotejo se vio opacado y quedó en un segundo plano luego de los 90 minutos, cuando el arquero y capitán Pincha, Mariano Andújar, sufrió una situación polémica. El jugador saltó los carteles, se dirigió a la tribuna popular y se enfrentó con parte de los simpatizantes locales.

Ante esta situación, el propio Andújar realizó un descargo en sus redes sociales y explicó parte de lo sucedido en la noche del martes. Sin embargo, según pudo saber diario Hoy, la Justicia imputó al arquero. La fiscal de CABA, Celsa Ramírez, lo acusa de incitar al desorden. Por esta razón, la pena sería una sanción con multa de 10.000 a 50.000 pesos o con arresto de 5 a 30 días. De acuerdo a lo que explicaron fuentes policiales, la sanción se eleva al doble cuando la acción la realiza un deportista, dirigente o se utiliza un medio de comunicación masiva.

“A veces se pierde de vista que, aparte de ser profesionales del deporte, también somos personas de carne y hueso”, comenzó escribiendo el arquero. Y agregó: “Si bien la cultura del fútbol lleva a justificar y a tomar como normales un montón de situaciones que se viven en un estadio, creo firmemente que debiera haber un límite”. Además, aseguró que no va a “justificarse” porque su reacción “fue inapropiada”. “Por eso ayer mismo le pedí disculpas al presidente y al vice de Huracán, al presidente y al vice de Estudiantes”, dijo.

“Solamente tengo palabras de agradecimiento con Huracán, club en el que estuve desde mis 7 años hasta los 21, jamás tuve una declaración en contra del club pero en cada partido que fui al Ducó nunca terminé de entender por qué tanta bronca hacia mí”, siguió.

A continuación, describió los hechos principales que lo llevaron a enojarse y reaccionar de la manera en que lo hizo. “A las tres/cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse, pero acá estamos y así fue”, sostuvo, y añadió: “A esos no les pido disculpas”.

“Por culpa de algunos, no podría jamás odiar al club que me permitió debutar en Primera y comenzar mi linda carrera en el fútbol. Gracias a todos los que puedan comprender mi reacción. Y muchas gracias a la familia Pincha por tantos mensajes de cariño”, finalizó.