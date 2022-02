“Sueño con volver a Gimnasia y jugar en el Bosque”

En las últimas temporadas, el fútbol nacional transitó los mercados de pases con cierta novedad. Las instituciones están marcadas por una realidad inexorable: con dificultades para hacer movimientos, muchos de sus futbolistas prefieren progresar económica y deportivamente en el exterior. Y uno de los destinos más comunes ha sido Grecia. Uno de los casos testigo es Javier Mendoza, exjugador de Gimnasia y que actualmente es figura en el Panetolikos.

A casi 10 años de su debut con la camiseta albiazul, el tartagalense atendió en exclusiva a diario Hoy desde la república helénica y se refirió a todos los temas: sus primeros partidos en la máxima categoría y las enseñanzas de Pedro Troglio, su amor por el Lobo, la adaptación en Europa y el sueño de volver a jugar en el Bosque con la hinchada alentando.

—¿Cómo fue la adaptación en Grecia?

—El fútbol es mundial, se juega en todos lados de la misma manera. Al principio se me complicó bastante con el idioma, pero con el paso del tiempo me acordé algunas palabras y con eso me manejaba. Hablar en inglés fue una alternativa que me sirvió. Después llegaron algunos argentinos y ahí fue todo mucho más fácil. Es un país hermoso y siempre me sentí cómodo.

—A casi 10 años de tu debut en Primera. ¿Qué características mantuviste y en qué creés que mejoraste?

—Pasó mucho tiempo de mi debut en Gimnasia, fue uno de los días más lindos que me tocó vivir por todo lo que lo había soñado. Me acuerdo que cuando me citaron no lo podía creer, quería salir corriendo y llamar a mis viejos para contarles. Creo que fui mejorando , Pedro Troglio me enseñó que para jugar al fútbol no era suficiente con tener buen pie, sino que necesitaba aprender a marcar y ayudar al equipo. Es algo que sigo poniendo en práctica hasta el día de hoy.

—Estuviste en una época difícil de Gimnasia, pero igualmente lograste sobresalir. ¿Qué recuerdos tenés de aquellas temporadas?

—Fuimos muy competitivos con todos los equipos, logramos clasificar a la Copa Sudamericana e incluso estuvimos en los primeros puestos durante toda la temporada. Nos quedó la espina porque se nos escapó a lo último. Pero lo más lindo era jugar en el Bosque con la gente, tenía la sensación de que ganábamos seguro porque alentaban sin parar. Me ponía la piel de gallina y eso no lo viví en ningún otro equipo en el que me tocó jugar.

—Quedás libre a mitad de año. ¿Creés que es el momento de pegar la vuelta? ¿Soñás con una “revancha”?

—A mitad de año se me termina el contrato en Grecia, tengo la chance de renovar pero siendo sincero siempre quise volver a Gimnasia. Creo que siempre es el momento para volver al lugar donde fui muy feliz y me sentí bien. Y te soy sincero, me di cuenta de esto cuando me fui, en ese momento tomé una decisión que pensé que era la mejor pero me equivoqué. Ojalá pueda volver, espero mucho ese día y siento que se va a dar en algún momento.