Six Sigma, en final cerrado, pudo mantener el pescuezo de ventaja sobre Senora Liz

Luego del impasse producido en los 10 días postreros del mes de enero pasado, donde los jockeys decidieron no correr por los problemas que ya fueron de dominio público, se volvió a la actividad y ayer hubo 11 carreras en un marco de una tarde agradable. El cotejo más importante de la tarde se corrió en sexto turno y fue el Premio Queen Mother (1.200 mts.), reservado para aquellas yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de dos o tres carreras.

Así, la descendiente de Sebi Halo de reprise logró el cuarto triunfo de su campaña. Yendo a la carrera, ocupó el sexto turno de la reunión desarrollada ayer en el teatro del turf del Barrio Hipódromo sobre pista normal y con muy buena cantidad de público en las tribunas, deseoso de disfrutar de una nueva cita hípica.

La ganadora abonó un dividendo de $3,35 por boleto y empleó el excelente registro de 1m09s 24/100 para los 1.200 metros, de tal manera que es nuevo récord para la distancia, dejando en el recuerdo la anterior marca de 1m09s 34/100 que tenía Try Twice desde el 19 de noviembre de 2016.

Formalizada la carrera, las dos nombradas no se sacaban ventaja adelante, mientras que a dos cuerpos Lima Tango Alfa y Six Sigma se juntaban en la persecución de las vanguardistas. En ese orden pasaron frente a la señal del kilómetro y así recorrieron la parte final del opuesto.

Enseguida se zambulleron en el codo de la calle 41, manteniendo dichas posiciones pero con márgenes más estrechos, de tal forma que en la mitad de la elipse, Six Sigma por afuera tomó contacto con las de adelante. Así, en parecida línea desembocaron en la recta final, agregándose a la lucha la favorita por los palos. Faltando 250 metros la disputa quedó entre Island of Love y Six Sigma, y desde el fondo a media cancha venía tocando pito Senora Liz. Faltando 100 metros dominó Six Sigma, mientras arreciaba la carga de Senora Liz, que no le alcanzó por poco.

Por último, la vencedora empleó los siguientes parciales: 21s 32/100 para los primeros 400 metros y 44s 37/100 para los 800.