Marinelli: de su charla con Verón a “Zielinski me dio mucha confianza”

Alan Marinelli llegó a Estudiantes y rápidamente tuvo acción en el primer partido de la Copa de la Liga, el sábado pasado frente a Independiente. Le tocó debutar en el tramo final del encuentro y dijo que terminó “muy contento por haber debutado en Uno con la cancha explotada”.

En referencia a las indicaciones que le dio el Ruso, contó que le pidió “que juegue suelto. Me dio mucha confianza. En la previa me preguntó dónde me sentía mas cómodo. Puedo jugar en varios puestos y se que donde me toque estar, voy a dar lo mejor”. Además, contó que Juan Sebastián Verón lo llamó para “decirme que le gustaría que venga a Estudiantes y eso me gustó”. Por último, con triple competencia por delante, Marinelli dejó en claro que los objetivos son “pelear por todo lo que tenemos por delante”.