Estudiantes trabaja desde lo alto en City Bell

No para de escalar. Dos de dos y seis de seis. Estudiantes consiguió pisar fuerte en las primeras dos jornadas de la Copa de la Liga Profesional, ya sumó seis unidades y se posicionó como único líder de la Zona B de la competencia.

Un torneo que no da tiempo al descanso y mucho menos a relajarse. Jugó el sábado pasado, volvió a jugar el martes y lo volverá a hacer este fin de semana frente a Lanús en el estadio Jorge Luis Hirschi. Por si esto fuera poco, y si los encuentros se dan de la forma que se dieron la noche del martes en el Adolfo Ducó de Parque Patricios, los futbolistas deberán cuidarse y lo entrenadores administrar las cargas de sus dirigidos.

El físico sufre y lo técnicos deberán manejar la rotación con discreción para, por un lado proteger al jugador, pero por el otro no descuidarse en el torneo, que cuenta con un formato competitivo y que no perdona las rachas negativas. Es decir, los equipos no se pueden dar demasiados lujos porque de ser así, pueden quedar afuera del top 4 de la zona y, por lo tanto, sin lugar en los cuartos de final.

En esta línea, Estudiantes retomó los entrenamientos luego de lo que fue la victoria ante Huracán por 3 a 2 en un exigente compromiso. Con la mira puesta en el duelo frente al Granate, que también viene de ganar (2 a 0 a Barracas Central), el entrenador dispuso una práctica dividida en dos grupos. Hubo regenerativo para los futbolistas que fueron titulares en el triunfo ante el Globo, mientras que los demás realizaron un ensayo de fútbol en espacios reducidos.

En cuanto al equipo, es muy apresurado adelantar un 11, aunque el Ruso ya tiene la certeza de que no podrá contar con Jorge Morel, quien fue expulsado en el último encuentro. A su vez, el DT ya tenía en la cabeza realizar una rotación, sobre todo pensando en el partido de ida por el repechaje de la Copa Libertadores ante Audax Italiano en Chile. En este contexto, el Pincha podría presentar algunos cambios ante el elenco de Jorge Almirón, aunque no van a ser muchos.