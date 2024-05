Antropology, bien conducida por Fran Arreguy, se alzó con la 1ra.

Jueves de actividad en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con una función compuesta de 12 actos en su cartelera. De esta forma retornaron las carreras luego de la reunión trunca del pasado sábado por el mal estado de la pista. En estos días se trabajó intensamente en su recuperación y ayer la cancha lucía mucho mejor. Sin cotejo de corte jerárquico, rompió la reunión el Premio Varonil (1.000 mts.) que en la previa se presentaba con pronóstico reservado porque había tres o cuatro ejemplares con firmes aspiraciones a la victoria, pero en la pista Antropology se encargó de desatar el nudo gordiano de la carrera, escapando fácil en la recta para cruzar el disco con tres cuerpos de luz sobre Metálica Top, que por dos largos dejó tercera a Nairobi Parola.

Cotejo reservado para yeguas de 5 años, que no hayan ganado, ocupó el primer turno en la programación y contó con las diez participantes, y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Mahatma’s Girl con un sport de $1.85 sobre las chances de Metálica Top ($3.55) y de Antropology ($4.55) y entre ellas se “devoraron” la pizarra. El pleito que era en los papeles, se trasladó a la pista, y allí Antropology sacó pecho, para avanzar en la recta y pasar a ganar con autoridad.

Ni bien se abrieron las gateras en buen momento para las competidoras, Passion Wich Glory, Mente Perfecta y Antropology partieron en un pie de igualdad, primereando a la favorita y a Lorens Attack. Al formalizarse la carrera decididamente Passion Witch Glory y Mente Perfecta pasaron a comandar el lote con medio cuerpo de ventaja sobre Antropology, corriendo a similar margen Mahatma’s Girl y luego se ubicaba Metálica Top.

De esa forma culminaron el recorrido del opuesto y así, se zambulleron en el codo de la calle 41 con la misma postal de las dos competidoras de adelante que continuaban por la pugna, mientras Antropology por afuera no les perdía el ritmo, quedando cerca la favorita.

Al pisar la recta lo hicieron en un pie de igualdad Passion Wich Glory y Antropology, sobre Mente Perfecta y Mahatma’s Girl, que cedían en sus posiciones. Promediando la recta Antrpology dio cuenta de su rival y con firme andar se dirigió al disco que cruzó con tres cvuerpos de luz sobre Metálica Top que se quedó con la segunda chapa, cargando en el final.

La pupila de la familia Arreguy se movió en 24s.81/100 para los primeros 400 metros y 49s.48/100 para los 800 metros, hasta completar 1m.01s.47/100 para los 1.000 metros de pista normal.

Debut de Porteño y Bailarín, que ganó con nuestro voto exclusivo

Excelente impresión dejó en su debut Porteño y Bailarín, que con nuestra candidatura exclusiva, se alzó en forma contundente con el Premio Salamemingue (1.200 mts.), al vencer al gran preferido de la cátedra Cope Upon que en vano lo persiguió todo el tiro, debiendo conformarse con escoltarlo. Lo derrotó por cuatro largos, en tanto que “allá lejos”, Sancti Spíritu completaba el podio.

Reservado para potrillos de 2 años que no hayan ganado, amplio favorito fue Come Upon con un sport de $1.25 sobre la chance de nuestro candidato Porteño y Bailarín ($3.95) y entre ambos acapararon toda la atención de los apostadores. Ya en la pista el potrillo del stud “Tinta Roja” de Jorge Brunasco logró un terminante triunfo luego de venir a la descubierta y ya en la recta escapar del asedio del gran favorito, para dar forma a un debut triunfal con buenas perspectivas para lo venidero, de la mano del jockey Miguel Ángel Sosa, un verdadero especialista en las pruebas de velocidad pura.

Al largar Porteño y Bailarín salió como un rayo de los partidores. Primereando a Come Upon, Special King, Mr Joyrro y al formalizarse la competencia, el debutante se afirmó adelante sacándole un cuerpo de luz al gran favorito que intentaba seguirle el compás, quedando a medio largo Special King y con Mr Joyrro, quedando a la expectativa.

Culminaron el opuesto con ese cuadro de situación, incluso el vanguardista estiró a largo y medio la diferencia sobre su perseguidor y ya en la elipse tolosana el puntero seguía marcando diferencia sobre Cope Upon, mientras que el resto de los competidores quedaban muy relegados de la conversación.

Promediando la curva el favorito jugó sus últimos cartuchos y se acercó al puntero, que no daban señales de ningún renunciamiento y al pisar la recta Porteño y Bailarín le dio el golpe de nocaut a su contrincante, escapando rumbo al disco, que transpuso con cuatro cuerpos de ventaja sobre Cope Upon, mientras que a “un campo” terminaba tercero Sancti Spíritu.

Buena conducción del jockey Miguel Sosa que supo graduarle las energías al potrillo debutante para imponerse desde el pique a la raya, empleando el registro de 1m.12s.99/100 para los 1.200 metros de pista normal.