Apostará fuerte por el Ruso y el Oso

A pesar de las negociaciones mencionadas por Gustavo Canto, Juan de Dios Pintado, Julián Kadijevic y Matías Ramírez, ahora Gimnasia comienza a apuntar más fuerte y a la experiencia para tratar de mejorar lo que tiene después de varias salidas importantes que se dieron en el último año. Por eso mismo, como se venía estipulando el apuntado número uno para reemplazar a Tomás Durso siempre fue Diego Rodríguez y para suplantar a Cristian Tarragona en las últimas semanas fue Lucas Pratto.

Esto sucede porque el Ruso quedó libre de Godoy Cruz pero la Secretaría Técnica albiazul lo viene buscando desde diciembre, aunque allí la idea del arquero era negociar con equipos del exterior. Sin embargo, esas chances se fueron cayendo lentamente y ahora los dos equipos platenses se interesan por él. Por el lado del Lobo, ayer se le hizo la primera oferta al guardameta quien volvió de sus vacaciones este jueves y está dispuesto a escucharla, como así también a Estudiantes u otra cosa que surja.

Por el lado del Oso, también en su momento fue vinculado al Pincha, pero el que le hizo la oferta fue el Tripero, aunque desde el lado del ex River Plate enseguida la consideraron insatisfecha al inicio de esta semana. Con la necesidad de incorporar jerarquía y también la presión de la gente porque los nombres resonantes no llegan, tanto Mariano Cowen como Óscar González Arzac y Marcelo Gauna decidieron empezar a negociar más fuerte en cuanto a números no solo para Rodríguez sino también para Pratto.

A estos dos nombres también se le suma el de Yonathan Rodríguez, quien decidirá hoy si acepta o no la oferta de Nacional. El mediocampista de 30 años viene negociando con el Mens Sana desde hace semanas y en teoría se acercaron en los números pero la no resolución del tema de Rodrigo Saravia complica un poco la llegada del jugador de Cerrito, aunque desde este lado del charco son optimistas.

Así, con este panorama ahora le pelota está del lado de los jugadores que aceptarán, rechazarán o se sentarán a discutir los números y objetivos para ver si es posible la llegada de dos nombres que sin dudas serían sumamente útiles para el equipo de Leonardo Carol Madelón.