Arco cerrado: Boca empató con Barcelona pero se mete en clasificación

En un duelo importante, Boca empató 0-0 con Barcelona de Guayaquil en La Bombonera con una floja actuación. El Xeneize, tuvo uno de los peores partidos del semestre, donde generó muy poco en ofensiva. De igual forma, escaló al segundo lugar y depende de si mismo para clasificar. Por su parte, los ecuatorianos se metieron en octavos de final.

Una primera parte floja del Xeneize donde no tuvo ideas para generar juego y además mostró flaquezas en su parte defensiva. En líneas generales, no pateó al arco y sufrió algunas llegadas por parte del elenco ecuatoriano, que corrió en todos los sectores de la cancha y encontró espacios de contra.

Damián Díaz fue el más inspirado de Barcelona y tuvo dos ocasiones claras, donde Andrada se lució. Después Pineida tuvo su oportunidad, tras una desatención defensiva del Xeneize, pero nuevamente el arquero Xeneize controló un remate complicado. La mala puntería y la falta de decisión en las últimas jugadas, ayudaron al Xeneize a mantener su arco en cero.

En el complemento, el Xeneize mejoró un poco e intentó adelantarse en campo rival. Con los ingresos de Tevez y Maroni, el equipo intentó generar peligro. Lisanro López, tras un mal despejde y mal calculo del arquero, se perdió el primero en completa soledad, rematando por encima del travesaño.

Después Maroni, que tuvo unos buenos primeros minutos, intentó con un remate de media distancia que controló el arquero. Más allá de las variantes ofensivas que realizó Somoza (Russo está suspendido), Boca no encontró la claridad necesaria para llevarse el triunfo. Barcelona se conformó con el empate y se dedicó a cuidar el cero.

Más allá de ir con más empuje que juego, el Xeneize no encontró los caminos para abrir el marcador y terminó igualando como local, mostrando una floja versión. Más allá de seguir con incertidumbre, el equipo de Russo depende de si mismo y si vence a The Strongest, estará en octavos. Por su parte, Barcelona se clasificó a octavos y se mantiene como líder del grupo C.

Formaciones

Boca (0): Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Sebastián Villa, Franco Soldano y Cristian Pavón. DT: Miguel Angel Russo.

Barcelona (0): Javier Burrai; Byrion Castillo, Williams Riveros, Fernando León, Mario Pineida; Nixon Molina, Bruno Piñatares; Michael Hoyos, Damián Díaz, Emmanuel Martínez; Carlos Garcés. DT: Fabián Bustos.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera

TV: ESPN