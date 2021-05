Talleres perdió y quedó eliminado de la Sudamericana

Talleres se despidió de la Copa Sudamericana, luego de perder 1-0 ante Bragantino en el Mario Alberto Kempes. El único tanto del encuentro lo marcó Junio, a los 28 minutos de la primera etapa. De esta forma el elenco del Cacique Medina se queda sin competencia en el semestre, a la espera de su próximo duelo en Copa Argentina.

No fue una buena noche del elenco cordobés y esto se vio reflejado en el resultado. Jamás estuvo cómodo en el encuentro, ante un equipo brasileño que fue eficaz y que encontró espacios para lastimar. La T tuvo tiempo para revertir la situación, pero no lo logró. Además contó entre sus titulares al ex Estudiantes, Diego García, quien sigue con una causa abierta por abuso sexual.