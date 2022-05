“Argentina... Argentina...”

Esta noche, el boxeador argentino de mejor actualidad, Brian Castaño, tendrá la pelea desquite después del empate contra Jermell Charlo en julio del año pasado, en un combate que se va a desarrollar en el Dignity Health Sports Park de Carson California, Estados Unidos.

Como suele suceder en este tipo de eventos deportivos, las apuestas no faltan. Sin dudas este combate llama mucho la atención en todo el mundo, ya que no es común ver unificaciones de los títulos mundiales de las cuatro entidades más importantes del boxeo a nivel mundial. Por este motivo, el público no perdió la ocasión para mostrar su favoritismo por dinero.

Cabe destacar que el primer enfrentamiento entre ambos –disputado el 17 de julio de 2021– ­terminó en un injusto empate, cuando el Boxi merecía ser el ­ganador.

Según algunos sitios de apuestas, como BetWarrior o BWin, el favorito en los números es Castaño. El estadounidense es candidato en otros portales. Las ganancias por apostar 200 dólares por el local generarán una ganancia de 100. Por otro lado, si el ganador es Brian Castaño, por cada 100 dólares el apostador ganará 154 extras. Igualmente, todo se definirá arriba del ring, cuando se vean las caras por segunda vez.

Según el sitio Betwarrior.com de Argentina, al 11 de mayo hay cuotas de 1,47 para el triunfo de Charlo, de 15,00 para el empate y de 2,70 para el triunfo de Castaño.

El sitio Caliente.mx de México le da un momio de -188 al triunfo de Charlo, de +1800 al empate y de +150 a la victoria de Castaño.

La pelea será televisada a partir de las 23 de Argentina y será transmitida por TyC Sports y por TyC Sports Play.

Se pondrán en juego los títulos mundiales de las cuatro organizaciones más importantes: AMB, FIB, OMB y CMB.

En la presentación del combate, el púgil estadounidense arengó a los periodistas pidiendo que ­hinchen por Estados Unidos al grito de “USA… USA…”. Esto ­provocó una rápida reacción de los allegados a Castaño y de la prensa ­nacional, que contestaron con el tradicional “Argentina… Argentina...”.

Maravilla fue contundente con su pronóstico

Sergio “Maravilla” Martínez opinó acerca de la pelea que se dará hoy entre el argentino Brian Castaño y el estadounidense Jermell Charlo. En su pronóstico bancó a su compatriota, teniéndole mucha fe. Durante la presentación de la película Búfalo, que narra la vida y carrera del excampeón mundial de kick boxing Alejandro “Búfalo” Ortiz, Maravilla fue consultado por El Destape con respecto al pleito, y esto dijo: “Lo veo bien a Brian. Lo veo concentrado, afiladísimo. Sé que es un combate dificilísimo, como muchos. Pero Brian tiene un talento nato. Si bien el combate es extraordinariamente difícil, es posible que lo gane. Yo apuesto por Brian ganando por nocaut”.

Además, agregó: “Va a ser un combate realmente brutal, porque Charlo es un boxeador extraordinario con una pegada espectacular. La preparación de Charlo para este combate esta vez va a ser mucho mejor que la anterior; pero la de Brian, la de Brian también”.

El año pasado, cuando Castaño perdió frente a Charlo, el boxeador argentino fue contundente para bancar al oriundo de La Matanza, y tras la pelea confesó sin dudar: “Qué pasaría si lo que hiciéramos nosotros fuera invertir a los boxeadores: si Charlo hubiera peleado como Castaño y Castaño como Charlo. No tengo la menor duda de que la pelea se la llevaba Charlo por ocho puntos”. Y remató: “Es decir, a Castaño le metieron la mano en la billetera”.

Una pelea que se atrasó

Tras el enfrentamiento en julio del año pasado, donde Jermell Charlo ganó por localía porque los árbitros dieron empate, aunque la prensa especializada coincidía en que Castaño había sido el claro ganador, la revancha se iba a disputar en marzo de este año. Sin embargo, por una lesión de Castaño, el reencuentro en el ring se postergó hasta hoy. El argentino buscará hacer historia en California, como así también hacer justicia por aquella pelea.