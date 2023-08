Argentina eliminada del Mundial de fútbol femenino

Fin del sueño para la Selección Argentina de Fútbol Femenino en el Mundial tras quedar eliminadas hoy por la madrugada.

Las chicas cayeron 2 a 0 ante las suecas, candidatas al título, y de esta manera, se quedaron afuera en fase de grupos de la Copa del Mundo que se realiza en Nueva Zelanda y Australia.

El elenco dirigido por Germán Portanova había caído 1 a 0 ante Italia en la primera fecha, luego sumó un punto en el empate frente a Sudáfrica por 2 a 2 y con esta última caída en la última jornada de esta etapa no le alcanzó para clasificarse a la siguiente.

Justamente el entrenador reunió a todas las jugadoras al finalizar al encuentro y entre otras palabras les dijo “Nos vamos con la cabeza adelante”. A su vez, en conferencia de prensa, el DT expresó: "Sin lugar a dudas es un Mundial positivo. En los tres partidos hicimos mucho de lo que venimos trabajando".

Por su parte, Estefanía Banini, que jugó su último partido con la camiseta albiceleste, afirmó en declaraciones televisivas: “Fue un partido difícil contra una gran potencia. Queríamos ganar y pasar, pero estamos mostrando el camino. Ahora queda una generación por delante que va defender la camiseta". Asimismo se refirió a su despedida y sostuvo:"Hoy me toca irme, pero estoy orgullosa del camino que recorrí con la Selección argentina. Con la celeste y blanca ya no habrá más gambetas, pero me voy muy tranquila".

El partido de Argentina-Suecia

El encuentro disputado en el Waikato Stadium, de la ciudad de Hamilton, tuvo a un elenco argentino que se fue igualando 0 a 0 en el marcador al finalizar el primer tiempo. A partir de una buena defensa y contragolpes, las dirigidas por Portanova buscaron hacer su partido ante una selección potencia y favorita en este cotejo, a pesar de que contó con mayoría de suplentes por ya estar clasificado a la próxima etapa.

La igualdad se rompió a los 66 minutos con un cabezazo de Rebecka Blomqvist que puso el primero para las europeas. El segundo llegaría sobre el final a través de un penal. Elin Rubensson ejecutó y puso el 2 a 0 definitivo.

De esta manera se cierra la participación de Argentina, la cuarta en Copas del Mundo, y por su lado, Suecia se enfrentará a Estados Unidos en un choque durísimo entre potencias en octavos de final.