Argentina fue subcampeón del Sudamericano y clasificó al Mundial Sub-20

La Selección Argentina Sub-20 perdió por 3-2 con Paraguay en el cierre del hexagonal final y no pudo conseguir el título en el Sudamericano, que se disputó en Venezuela y le dio la clasificación al Mundial de Chile a la Albiceleste, Brasil, Colombia y los guaraníes.

Brasil había ganado en la previa por 3-0 a Chile, por lo que a los conducidos por Diego Placente no les alcanzaba con solamente ganar, sino que además tenían que hacerlo por cuatro tantos. Al no conseguirlo, la Verdeamarela, que había arrancado el torneo perdiendo por 6-0 ante Argentina, se quedó con el campeonato. El resultado de Brasil pareció haber afectado a la Selección, que jugó el peor primer tiempo del Sudamericano y la ventaja de Paraguay al descanso pudo haber sido mayor que la de un gol (convertido por Luca Kmet) de no ser por las malas definiciones. Sin embargo, Paraguay llegó en el inicio del complemento a ese segundo tanto que merecía por intermedio de Tiago Caballero y el sueño de Argentina ya quedaba muy lejos, debido a que necesitaba hacer seis goles más.

Los de Placente reaccionaron y llegaron el empate con un doblete de Maher Carrizo, el delantero de Vélez, pero cuando estaban cerca de darlo vuelta para al menos cerrar el certamen con una victoria, los paraguayos volvieron a ponerse en ventaja por Diego León y terminaron festejando. La Selección Argentina, que hasta el momento no había perdido en el Sudamericano Sub-20, finalizó como subcampeón con 10 puntos y el título se le escapó en el último empate ante Brasil, que finalizó con 13 unidades. Colombia y Paraguay terminaron un escalón por detrás de Argentina con nueve puntos y en el fondo se ubicaron con solamente una unidad Uruguay y Chile, que ya estaba clasificado al Mundial porque será el organizador. Los charrúas, por su parte, no podrán defender el título conseguir en nuestro país en la última cita mundialista.