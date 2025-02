River le ganó con lo justo a Lanús

River se impuso a Lanús por 1-0 con un tanto de Miguel Borja, quien además erró un penal, en un partido que se jugó en el estadio Monumental y le dio continuidad a la fecha 6 del Torneo Apertura. El Millonario justificó la diferencia en el segundo tiempo, aunque necesitó de las muy buenas intervenciones de Franco Armani para mantener el invicto y acomodarse en la tercera posición de la Zona B, al menos hasta que se complete la jornada.

Gallardo se había quejado de la previsibilidad de River en el partido ante Mendoza y volvió a tener el mismo problema en el primer tiempo ante Lanús, en el que intentó dominarlo en el inicio, pero con el paso de los minutos el desarrollo se emparejó y sin demasiado peligro en las áreas.

Los dos tuvieron una chance clara para abrir el marcador y el Millonario contó con la primera: Carlos Izquierdoz la perdió en la salida, Facundo Colidio sacó el remate desde afuera y entre el arquero Nahuel Losada y el travesaño evitaron el gol.

Lanús, por su parte, tuvo la mejor para irse al descanso en ventaja: se escapó Marcelino Moreno, asistió a Walter Bou para el gol pero la pelota le quedó larga, el delantero remató exigido y respondió de gran manera Franco Armani. De inmediato, el Monumental comenzó con el “movete, River, movete”. Ya con Miguel Borja por Sebastián Driussi, River tomó definitivamente el dominio en el inicio del segundo tiempo y comenzó a aproximarse al gol, al que llegó, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Giuliano Galoppo remató de afuera del área y la puso junto al palo izquierdo, pero en la trayectoria se encontraba Gonzalo Montiel, quien tuvo que abrir las piernas para que la pelota no le tocara y esa participación derivó en su offiside. River merecía algo más por lo que había realizado en la segunda etapa más allá de que Gallardo no se mostraba conforme por lo que observaba y pasada la media hora llegó el momento Borja, que en realidad no fue uno, fueron dos. Primero, el colombiano abrió el marcador con un remate el primer palo después de una curiosa jugada que terminó con un raro efecto que le jugó a favor y, luego, desperdició el doblete al tirar por arriba el penal que el VAR vio por una infracción de Medina a Galoppo.

Sin embargo, nada le quitó el triunfo al Millonario que llegó a los 12 puntos y quedó cuarto en la Zona B del Apertura.