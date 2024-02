Arranca un clásico fin de semana del mejor fútbol argentino

Desde hoy y durante todo el fin de semana, se jugará la fecha de clásicos de la Copa de la Liga Profesional.

El que más luces acapara en gran parte del país y del mundo es el superclásico entre River Plate y Boca Juniors, programado para mañana a las 17 en el estadio Monumental. Sin embargo, el que paraliza la ciudad de La Plata será el derbi entre Gimnasia y Estudiantes de La Plata, mañana desde las 19:30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Además, se disputarán ocho enfrentamientos entre rivales históricos y seis emparejamientos entre clubes con cierta cercanía entre los que pertenecen a la Primera División.

La jornada se llevará a cabo entre hoy y el lunes 26 de febrero, pero los encuentros más destacados se darán hoy y mañana, días en los que se disputará la mayoría de los derbis. El lunes, en tanto, se jugarán partidos entre rivales con poca tradición histórica, a excepción de Argentinos Juniors vs. Platense, que se miden a las 17. Se enfrentarán Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra a partir de las 19:15, y Central Córdoba vs. Atlético Tucumán y Vélez vs. Tigre, ambos desde las 21:30.

Impresionante banderazo para Racing

En esta jornada, Racing visitará a Independiente desde las 17 en una nueva edición del clásico de Avellaneda. En la previa del partido, ayer, más de 20 mil hinchas de la Academia coparon el Estadio Presidente Perón brindando su apoyo al equipo.

El clima fue el de un día de partido importante. Se desplegaron telones, se colgaron banderas, hubo bengalas de humo y el aliento al equipo fue ensordecedor. Los jugadores, que entrenaron esta tarde allí, salieron a agradecerle a su gente y grabaron el recibimiento con sus teléfonos celulares.

Por otro lado, en lo que respecta a los posibles equipos de Boca y River para el superclásico de mañana, el plantel del Xeneize se entrenó ayer, pero Martínez volvió a mezclar dos equipos distintos y no dio indicios del once.

El alivio de cara al duelo ante el Millonario reside en los regresos de Cristian Lema y Darío Benedetto a los trabajos con el grupo, luego de que al principio de la semana practicaran de manera apartada por unas pequeñas molestias que ya quedaron atrás. En tanto, en River el indicio lo dio Claudio Echeverri. El Diablito, que fue vendido a Manchester City a cambio de 18.498.200 euros brutos y alrededor de 9 millones en objetivos, sería el elegido para integrar la zona ofensiva de la mitad de la cancha junto a Ignacio Fernández y Esequiel Barco, en reemplazo de Franco Mastantuono.

LA FECHA DE LOS CLÁSICOS

Sábado 24 de febrero

17:00 Independiente - Racing Club

19:30 Belgrano - Talleres (C)

19:30 Huracán - San Lorenzo

22:00 Sarmiento (J) - Barracas Central

22:00 Unión - Ind Rivadavia

Domingo 25 de febrero

17:00 River Plate - Boca Juniors 19:30 Gimnasia (LP) - Estudiantes (LP)

19:45 Newells - Rosario Central

22:00 Instituto - Godoy Cruz

22:00 Lanús - Banfield

Lunes 26 de febrero

19:00 Def y Justicia - Riestra

19:30 Argentinos - Platense

21:30 Vélez - Tigre

21:45 Central Cba (SdE) - Atl Tucumán