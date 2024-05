Arrostro dio espectáculo en la primera carrera, ganando por 11 cuerpos

El campeón no descansa y ya levanta vuelo a Bolivia

Tras la consagración en Santiago del Estero, Estudiantes se entrenó en City Bell y por la tarde partió rumbo a La Paz para jugar con The Strongest por la fecha 4 del Grupo C de la Copa Libertadores. ¿Rota Domínguez o equipo campeón no se toca?

Estudiantes