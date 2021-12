Ayer, Hoy y mañana…

Por Daniel “Profe” Córdoba

Son días de reflexión, un poco de nostalgia y muchos recuerdos. Mi querido diario Hoy, que me nació un 10 de diciembre de 1993 para honrar y celebrar los 10 años de la recuperación de la democracia que nunca se tenía que haber perdido (y lo digo por haber crecido entre los palos de la dictadura) hoy está cumpliendo 28 años. Otra vez contando las cosas que en la ciudad muchos quisieron tapar, como en el ambiente del fútbol, cuando los más poderosos quieren hacer sus cositas y les molesta que haya nuevos o inquietos que se involucren en la realidad cotidiana de la ciudad.

Este diario nació casi a la par de mi carrera como técnico. Yo llegué a Estudiantes en el ‘94 (unos meses después de su fundación) y acompañó la campaña del ascenso, y después las mejores en los años noventa. Pasamos del 0.40 de promedio a ganarle a los grandes de visitante, goleada a River en el Monumental, surgimiento de jugadores que estaban olvidados como el Loco Martín (Palermo) que hoy vuelve a La Plata, o grandes campañas que en la actualidad hubiesen clasificado al equipo a las copas internacionales.

Después me tocó comentar, ya cuando no era más el técnico del Pincha y me vinieron a buscar de otros equipos, el Mundial de Francia. Una experiencia increíble.

Este diario le abrió puertas a muchos jóvenes que se iniciaron en esta profesión, como el club mes las abrió a mí, con el cariño de los jugadores, cuando las papas estaban ardiendo. Ya ni quemaban.

Ahora estamos nuevamente en el camino de contar, informar y opinar, porque después de todo eso es una cualidad de la democracia a la cuals e buscó homenajear con su fundación allá por 1993.

La fecha también coincide, aunque fue un día antes, con la partida de Don Mariano Mangano. Acaso uno de los mejores (o el mejor) presidente que tuvo la institución. Él y don Mario Martínez, que hicieron cosas con casi nada (lo que hoy sería ­impensado para cualquier dirigente novato); empezando por comprar el country en los 60.

Mangano estuvo diez años como ­presidente hasta que decidió ponerle final a su vida. Con él se ganó el primer título oficial con la llegada del gran Osvaldo, que vino a cerrar la otra gran obra que había empezado don Miguel Ignomiriello. Todos nombres ilustres que nunca deben dejar de homenajearse y resaltar en Estudiantes de La Plata. Fundadores en un bañado ­selvático del hoy Country Club. Los ­bisabuelos. Abuelos, padres, es nuestro deber contarles esto a las nuevas ­generaciones.

Los Córdoba. Los Simeone. Los Sabella. Solo hicimos lo que debíamos.

Son fechas especiales, como digo, para celebrar, recordar y tener memoria…